Знижки, які не можна ігнорувати: 10 товарів в "АТБ", на яких можна зекономити до 300 грн

Найсуттєвіша різниця в цінниках є на каву

У мережі "АТБ" діють вигідні акції на популярні товари. Зараз можна купити продукти та побутові речі зі значними знижками.

Серед продуктів та товарів можна знайти корм для котів, каву, ковбасу та напої. Список з 10 позицій написав "Телеграф".

На чому можна заощадити:

Корм для котів Sheba 85 г з океанічною рибою в соусі – 17,80 грн замість 27,40 грн (-35%);

Корм для котів Sheba 85 г з домашньою птицею в соусі – 17,80 грн замість 27,40 грн (-35%);

Кава Jacobs Monarch 280 г розчинна сублімована – 399,90 грн замість 681,70 грн (-41%);

Ополіскувач для ротової порожнини Listerine 250 мл – 60,50 грн замість 96,50 грн (-37%);

Ковбаса М'ясна лавка До пюрешки 0,5 кг – 79,90 грн замість 133,90 грн (-40%);

Папір туалетний Zewa Deluxe Peach 4 шт тришаровий ароматизований – 99,90 грн замість 146,80 грн (-31%);

Сосиски М'ясна лавка/Своя Лінія Тигреня 300 г – 62,50 грн замість 96,90 грн (-35%);

Вода Buvette №7 1,5 л природна лікувально-столова – 16,50 грн замість 26,0 грн (-36%);

Напій Розумний вибір Лимонад 2 л сильногазований – 17,80 грн замість 25,50 грн (-30%);

Консерви Своя Лінія Ананас Шматочки 0,565 кг – 70,50 грн замість 94,50 грн (-25%).

Знижки на популярні продукти в "АТБ". Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також впали ціни на популярний шоколад від Рошен та Міленіум. На них діє знижка в 40%.