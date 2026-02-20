Майже задарма: "Сільпо" обвалив ціни на популярний сир, за скільки його можна купити (фото)

В інших магазинах він коштує на 30 грн дорожче

У мережі супермаркетів "Сільпо" запровадили нову акційну пропозицію на популярний сир "Ферма". Його можна придбати значно дешевше.

"Телеграф" розповість, скільки коштує кисломолочний сир у "Сільпо". Ми порівняли ціни з іншими торговими марками.

Сир кисломолочний "Ферма" 5% жирності (упаковка 350 г) на полицях "Сільпо" за ціною всього 69,90 грн. Знижка на нього 36%.

Для порівняння, у мережі супермаркетів "Фора" за таку саму пачку сиру доведеться заплатити 97,00 грн. Це майже на 30 гривень дорожче, ніж у "Сільпо".

Ще вищі ціни зафіксовані в інших торгових мережах. Так, у гіпермаркеті "Ашан" вартість сиру "Ферма" становить 99,40 грн.

А найвищий цінник серед перевірених магазинів встановив Novus. Упаковка вагою 350 грамів обійдеться покупцеві у 99,99 грн.

Купуючи одну пачку сиру в "Сільпо", ви заощаджуєте понад 30 гривень порівняно з іншими магазинами. Якщо ж взяти три упаковки — наприклад, на сирники для всієї родини — чиста вигода складе майже 100 гривень. Фактично, на зекономлені гроші в тому ж "Сільпо" можна купити ще півтори пачки такого ж сиру або інші продукти до сніданку.

Раніше "Телеграф" писав про 10 дешевих товарів, які варто купити в "Сільпо".