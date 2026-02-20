Почти бесплатно: "Сильпо" обвалил цены на популярный сыр, за сколько его можно купить (фото)

В других магазинах он стоит на 30 грн дороже

В сети супермаркетов "Сильпо" ввели новое акционное предложение на популярный сыр "Ферма". Его можно приобрести гораздо дешевле.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит кисломолочный творог в "Сильпо". Мы сравнили цены с другими товарными знаками.

Сыр кисломолочный "Ферма" 5% жирности (упаковка 350 г) на полках "Сильпо" по цене всего 69,90 грн. Скидка на него составляет 36%.

Для сравнения, в сети супермаркетов "Фора" за такую же пачку сыра придется заплатить 97,00 грн. Это почти на 30 гривен дороже, чем у "Сильпо".

Еще более высокие цены зафиксированы в других торговых сетях. Так, в гипермаркете "Ашан" стоимость сыра "Ферма" составляет 99,40 грн.

А самый высокий ценник среди проверенных магазинов установил Novus. Упаковка весом 350 грамм обойдется покупателю в 99,99 грн.

Покупая одну пачку сыра в "Сильпо", вы экономите более 30 гривен по сравнению с другими магазинами. Если взять три упаковки — например, на сырники для всей семьи — чистая выгода составит почти 100 гривен. Фактически, на сэкономленные деньги в том же "Сильпо" можно купить еще полторы пачки такого же сыра или другие продукты к завтраку.

