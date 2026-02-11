У "АТБ" та "Сільпо" цінопад на пральний порошок: де вигідніше його купити

Різні види засобів для прання можуть бути вигіднішими в різних магазинах навіть з урахуванням знижок

Господині можуть сильно заощадити на засобах для прання. Прямо зараз мережі "АТБ" та "Сільпо" проводять акції на ці товари.

"Телеграф" розповідає, де вигідніше купити пральний порошок. Так, наприклад, у "Сільпо" до 28 лютого діє пропозиція "Знижки на побутову хімію, прання, особисту гігієну дитячі товари та косметику". Під час неї цінники на цю продукцію суттєво знижено, зокрема:

Порошок Tide (Аква-пудра) 300г коштує 43 гривні замість 64 (~143 гривні за кг продукту)

Порошок Ariel Color (Аква-пудра) 4,05 кг коштує 499 гривень замість 749 (~123 гривні за кг продукту)

Persil Color 1,2 кг коштує 194 гривні замість 249 (~162 гривні за кг продукту)

Знижки на порошок у Сільпо

В цей же час в АТБ також діють знижки на деякі з цих товарів:

Порошок Tide (Аква-пудра) 300г коштує 39 гривень замість 64 (~130 гривень за кг продукту)

Порошок Ariel Color (Аква-пудра) 2.25кг коштує 286 гривень замість 484 (~127 гривень за кг продукту)

Persil Color 4,05кг (знижка відсутня) коштує 503 гривні (~124 грн за кілограм)

Знижки на порошок в АТБ

Таким чином виходить, що різні види засобів для прання можуть бути вигіднішими в різних магазинах навіть з урахуванням знижок. При цьому загальна кількість акційних пропозицій може суттєво відрізнятись у різних мережах. Так, наприклад, прямо зараз у "Сільпо" їх більше, тому перед походом до магазину краще дізнатися про ціну на конкретний товар на сайті.

