"Київстар, до побачення". Українців розлютило чергове підвищення тарифів
Зростає вартість тарифних планів, на які не можуть підключатися нові абоненти
Мобільний оператор "Київстар" підіймає вартість сімох архівних тарифних планів. Підвищення, яке має відбутися вже з 1 березня, викликало обурення українців.
Що треба знати:
- "Київстар" нещодавно вже підвищував тарифи
- Абоненти обурені не лише цим, але й низькою якістю зв'язку
- Багато хто вважає, що вихід в тому, щоб перейти на іншого оператора
Як повідомила технічна спільнота ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України", збільшення ціни для абонентів може становити від 50 до 90 грн. Крім того, буде збільшено кількість ГБ для переміщення в межах послуги Roam Like At Home.
Зміни стосуватимуться тарифів, які вже недоступні для підключення нових користувачів. Зросте абонентська плата для абонентів таких тарифів:
- • Смачний (зараз — 275 грн/4 тижні)
- • Київстар Комфорт 2018 (зараз — 200 грн/міс)
- • LOVE UA Базовий (зараз — 200 грн/4 тижні)
- • LOVE UA Свобода/Свобода 2022 (зараз 300 грн/4 тижні)
- • Безлім Соцмережі (зараз — 250 грн/4 тижні)
- • Без меж lite (зараз — 150 грн/4 тижні)
- • ТВІЙ Улюблений (зараз — 200 грн/4 тижні)
Як у "Київстар" пояснили зростання тарифів
Оператор заявив, що підвищення абонплати пов'язане з тим, що вартість основних ресурсів суттєво зросла. Електроенергія для бізнесу подорожчала, а це — ключовий ресурс для роботи базових станцій та дата-центрів. Крім того, паливо, яке живить генератори базових станцій під час знеструмлень виросло в ціні на 60%.
Також інфляція і далі продовжує рости. Усе це суттєво вплинуло на собівартість тарифів, - заявив оператор
Наприкінці минулого року "Київстар" вже підіймав тарифи
Варто зазначити що наприкінці минулого року "Київстар" вже підвищував тарифи. Починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців планується підвищення для деяких контрактних та бізнес-тарифів.
Українці обурені черговим підвищенням тарифів "Київстар"
Люди дуже негативно сприймають чергове зростання абонентської плати. Пишуть, що переходитимуть на інших операторів.
- Я стерпіла значне підняття ц цін у 2025 (раніше платила 85 грн, і різко стала 175) і те що зараз при відключенні ваша мережа дохне через 5 хв після виключення світла. Але якщо ви мені в березні знову піднімете ціну я просто викину карточку
- Можна перейти на іншого зі збереженням номера. Просто цікаво, що робитиме компанія, якщо користувачі масово звалять.
- Київстар на мило, якість зв'язку, м'яко кажучи, гидотна, тому Київстар до побачення, привіт новий оператор
- А Київстар не хоче покращити якість послуг? Задовбали вже…
Як розповідав "Телеграф", мобільний оператор "Київстар" пропонує клієнтам послугу вибору індивідуального номера телефону. Найдорожчим серед доступних номерів є 067 000 000 0. Його вартість становить 4 729 962 гривні.