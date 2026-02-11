"Київстар, до побачення". Українців розлютило чергове підвищення тарифів

Зростає вартість тарифних планів, на які не можуть підключатися нові абоненти

Мобільний оператор "Київстар" підіймає вартість сімох архівних тарифних планів. Підвищення, яке має відбутися вже з 1 березня, викликало обурення українців.

Що треба знати:

"Київстар" нещодавно вже підвищував тарифи

Абоненти обурені не лише цим, але й низькою якістю зв'язку

Багато хто вважає, що вихід в тому, щоб перейти на іншого оператора

Як повідомила технічна спільнота ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України", збільшення ціни для абонентів може становити від 50 до 90 грн. Крім того, буде збільшено кількість ГБ для переміщення в межах послуги Roam Like At Home.

Зміни стосуватимуться тарифів, які вже недоступні для підключення нових користувачів. Зросте абонентська плата для абонентів таких тарифів:

• Смачний (зараз — 275 грн/4 тижні)

• Київстар Комфорт 2018 (зараз — 200 грн/міс)

• LOVE UA Базовий (зараз — 200 грн/4 тижні)

• LOVE UA Свобода/Свобода 2022 (зараз 300 грн/4 тижні)

• Безлім Соцмережі (зараз — 250 грн/4 тижні)

• Без меж lite (зараз — 150 грн/4 тижні)

• ТВІЙ Улюблений (зараз — 200 грн/4 тижні)

Як у "Київстар" пояснили зростання тарифів

Оператор заявив, що підвищення абонплати пов'язане з тим, що вартість основних ресурсів суттєво зросла. Електроенергія для бізнесу подорожчала, а це — ключовий ресурс для роботи базових станцій та дата-центрів. Крім того, паливо, яке живить генератори базових станцій під час знеструмлень виросло в ціні на 60%.

Також інфляція і далі продовжує рости. Усе це суттєво вплинуло на собівартість тарифів, - заявив оператор

Наприкінці минулого року "Київстар" вже підіймав тарифи

Варто зазначити що наприкінці минулого року "Київстар" вже підвищував тарифи. Починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців планується підвищення для деяких контрактних та бізнес-тарифів.

Українці обурені черговим підвищенням тарифів "Київстар"

Люди дуже негативно сприймають чергове зростання абонентської плати. Пишуть, що переходитимуть на інших операторів.

Я стерпіла значне підняття ц цін у 2025 (раніше платила 85 грн, і різко стала 175) і те що зараз при відключенні ваша мережа дохне через 5 хв після виключення світла. Але якщо ви мені в березні знову піднімете ціну я просто викину карточку

Можна перейти на іншого зі збереженням номера. Просто цікаво, що робитиме компанія, якщо користувачі масово звалять.

Київстар на мило, якість зв'язку, м'яко кажучи, гидотна, тому Київстар до побачення, привіт новий оператор

А Київстар не хоче покращити якість послуг? Задовбали вже…

Як розповідав "Телеграф", мобільний оператор "Київстар" пропонує клієнтам послугу вибору індивідуального номера телефону. Найдорожчим серед доступних номерів є 067 000 000 0. Його вартість становить 4 729 962 гривні.