Рус

"Київстар, до побачення". Українців розлютило чергове підвищення тарифів

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Київстар, дівчина з телефоном Новина оновлена 11 лютого 2026, 11:15
Київстар, дівчина з телефоном. Фото Колаж "Телеграф"

Зростає вартість тарифних планів, на які не можуть підключатися нові абоненти

Мобільний оператор "Київстар" підіймає вартість сімох архівних тарифних планів. Підвищення, яке має відбутися вже з 1 березня, викликало обурення українців.

Що треба знати:

  • "Київстар" нещодавно вже підвищував тарифи
  • Абоненти обурені не лише цим, але й низькою якістю зв'язку
  • Багато хто вважає, що вихід в тому, щоб перейти на іншого оператора

Як повідомила технічна спільнота ринку телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України", збільшення ціни для абонентів може становити від 50 до 90 грн. Крім того, буде збільшено кількість ГБ для переміщення в межах послуги Roam Like At Home.

Зміни стосуватимуться тарифів, які вже недоступні для підключення нових користувачів. Зросте абонентська плата для абонентів таких тарифів:

  • • Смачний (зараз — 275 грн/4 тижні)
  • • Київстар Комфорт 2018 (зараз — 200 грн/міс)
  • • LOVE UA Базовий (зараз — 200 грн/4 тижні)
  • • LOVE UA Свобода/Свобода 2022 (зараз 300 грн/4 тижні)
  • • Безлім Соцмережі (зараз — 250 грн/4 тижні)
  • • Без меж lite (зараз — 150 грн/4 тижні)
  • • ТВІЙ Улюблений (зараз — 200 грн/4 тижні)

Як у "Київстар" пояснили зростання тарифів

Оператор заявив, що підвищення абонплати пов'язане з тим, що вартість основних ресурсів суттєво зросла. Електроенергія для бізнесу подорожчала, а це — ключовий ресурс для роботи базових станцій та дата-центрів. Крім того, паливо, яке живить генератори базових станцій під час знеструмлень виросло в ціні на 60%.

Також інфляція і далі продовжує рости. Усе це суттєво вплинуло на собівартість тарифів, - заявив оператор

Київстар підвищує тарифи - чому
Як "Київстар" пояснює підвищення тарифів

Наприкінці минулого року "Київстар" вже підіймав тарифи

Варто зазначити що наприкінці минулого року "Київстар" вже підвищував тарифи. Починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців планується підвищення для деяких контрактних та бізнес-тарифів.

Українці обурені черговим підвищенням тарифів "Київстар"

Люди дуже негативно сприймають чергове зростання абонентської плати. Пишуть, що переходитимуть на інших операторів.

  • Я стерпіла значне підняття ц цін у 2025 (раніше платила 85 грн, і різко стала 175) і те що зараз при відключенні ваша мережа дохне через 5 хв після виключення світла. Але якщо ви мені в березні знову піднімете ціну я просто викину карточку
  • Можна перейти на іншого зі збереженням номера. Просто цікаво, що робитиме компанія, якщо користувачі масово звалять.
  • Київстар на мило, якість зв'язку, м'яко кажучи, гидотна, тому Київстар до побачення, привіт новий оператор
  • А Київстар не хоче покращити якість послуг? Задовбали вже…

Як розповідав "Телеграф", мобільний оператор "Київстар" пропонує клієнтам послугу вибору індивідуального номера телефону. Найдорожчим серед доступних номерів є 067 000 000 0. Його вартість становить 4 729 962 гривні.

Теги:
#Мобільний зв'язок #Тарифи #Київстар