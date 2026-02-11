В "АТБ" обвалилися ціни на популярну українську каву: за скільки і до якого числа її можна купити

"Телеграф" розповідає, скільки можна зекономити при купівлі в магазині та на сайті, й коли завершується пропозиція.

Мелена кава продається зі знижкою в АТБ — йдеться про дріп-каву бренду "Мінеллі" (Minelly). На акції як поштучні дріп-пакети кави, так і набір ароматизованих дріп-пакетів. Акція триватиме до 17 лютого.

На знижку звернула увагу користувачка "Тредс" revizor_supermarketiv. Вона радить для першої проби взяти поштучно зі смаком горіха. "Для тих, хто вже знайомий із Minelli, є набір асорті смаків: апельсин, полуниця, ром, карамель — мій фаворит", — зазначає авторка в дописі.

Яка вартість кави "Мінеллі"

Поштучно дріпи кави Minelly з ароматом "Лісовий горіх" вагою 10 грамів коштують 20,9 грн замість 25,9 грн (- 5 грн). В разі купівлі на сайті АТБ вартість складає 21,40 грн.

Ціна на дріп-каву Minelly з ароматом "Лісовий горіх" / Джерело: revizor_supermarketiv

Набір дріп-пакетів меленої кави Minelly Арабіка ароматизованих містить вісім пакетів по 10 грамів. Ціна зі знижкою — 214,5 грн в магазині проти 248,6 грн до цього ( -34,1 грн). На сайті трохи дорожче — 217,5 грн.

Ціна на набір дріп-пакетів меленої кави Minelly Арабіка ароматизованих/ Джерело: revizor_supermarketiv

Зазначимо, "Мінеллі" (Minelly) — український бренд, який створює кавові дріпи, зернову та мелену каву. Дріпи це зручний формат кави в дорогу, коли порційний паперовий фільтр-пакет із кавою, кріплять на чашку та заливають кип'ятком. Це дозволяє пити заварну каву без процесу варіння.

