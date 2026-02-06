Економія до 500 грн: які продукти зараз можна купити значно дешевше в "АТБ" та "Сільпо"

Акційні цінники триватимуть до 10-11 лютого

Українські торгівельні мережі "АТБ" та "Сільпо" оновили акційні пропозиції. Покупцям пропонують знижки понад до 56% на каву, солодощі, морозиво, бакалію, молочні продукти та товари для дому.

Акції мають обмежений термін дії. Детальніше про них написав "Телеграф".

У супермаркетах стартували масштабні акції

У супермаркетах "АТБ" наразі діють одні з найвідчутніших знижок на популярні бренди. Акційні пропозиції охоплюють солодощі, морозиво, каву та засоби для прання.

Солодощі

Цукерки Roshen Assortment Elegant, 145 г (молочний шоколад) — -47%, 94,90 грн;

— -47%, 94,90 грн; Цукерки Roshen Assortment Classic, 154 г (чорний шоколад) — -47%, 94,90 грн.

Морозиво

Морозиво Три Ведмеді Monaco Dessert Panna Cotta, 0,55 кг — −45%, 125,90 грн;

— −45%, 125,90 грн; Monaco Dessert Полуничний чизкейк, 0,5 кг — −45%, 125,90 грн;

— −45%, 125,90 грн; Monaco Dessert Tiramisu, 0,5 кг — −45%, 125,90 грн.

Кава

Jacobs Monarch у зернах, 1 кг — −42%, 649,90 грн;

— −42%, 649,90 грн; Jacobs Monarch Espresso мелена, 230 г — −42%, 139,90 грн;

— −42%, 139,90 грн; Jacobs Monarch розчинна сублімована, 200 г — −42%, 279,90 грн;

— −42%, 279,90 грн; Jacobs Monarch розчинна сублімована, 190 г — −42%, 309,90 грн.

Побутова хімія

Пральний порошок Gala Aqua Powder Color, 2,7 кг — −42%, 259,00 грн

Акції в "АТБ" діють до 10 лютого або до завершення товарних запасів.

Знижки в "АТБ". Фото: скрін з магазину

Мережа "Сільпо" зробила акцент на продуктах щоденного споживання. У межах акцій можна вигідно придбати овочі, молочні продукти, ковбаси, снеки та посуд.

Овочі та заморожені продукти

Томати Azura чері сливка, 250 г — −18%, 89,00 грн;

— −18%, 89,00 грн; Перець червоний, 100 г — −21%, 20,40 грн;

— −21%, 20,40 грн; Горошок молодий Highberry, 400 г — −37%, 59,99 грн.

Молочні продукти та сири

Сир Polmlek Edam 43%, 100 г — −50%, 29,90 грн;

— −50%, 29,90 грн; Молоко "Селянське" ультрапастеризоване, 900 г — −36%, 34,99 грн;

— −36%, 34,99 грн; Сир Bonfetto Моцарела 45%, 180 г — −43%, 49,99 грн.

М’ясні вироби та солодощі

Сосиски "Глобино" "Нямські" з індичатиною, 275 г — −39%, 59,99 грн;

— −39%, 59,99 грн; Сирок глазурований "Волошкове поле" з ароматом ванілі, 36 г — −42%, 14,99 грн;

— −42%, 14,99 грн; Батончик Nuts, 42 г — −35%, 25,49 грн.

Товари для дому

Заварник Eat&Drink, 1100 мл — −56%, 199,00 грн;

— −56%, 199,00 грн; Тарілка обідня Luminarc Arcopal Zelie, 25 см — −57%, 29,99 грн.

Знижки триватимуть до 11 лютого.

Акції в "Сільпо". Фото: скрін з магазину

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на популярній каві можна зекономити до 300 гривень. Ми проаналізували, де її краще купити.