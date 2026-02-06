Економія до 500 грн: які продукти зараз можна купити значно дешевше в "АТБ" та "Сільпо"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Акційні цінники триватимуть до 10-11 лютого
Українські торгівельні мережі "АТБ" та "Сільпо" оновили акційні пропозиції. Покупцям пропонують знижки понад до 56% на каву, солодощі, морозиво, бакалію, молочні продукти та товари для дому.
Акції мають обмежений термін дії. Детальніше про них написав "Телеграф".
У супермаркетах стартували масштабні акції
У супермаркетах "АТБ" наразі діють одні з найвідчутніших знижок на популярні бренди. Акційні пропозиції охоплюють солодощі, морозиво, каву та засоби для прання.
Солодощі
- Цукерки Roshen Assortment Elegant, 145 г (молочний шоколад) — -47%, 94,90 грн;
- Цукерки Roshen Assortment Classic, 154 г (чорний шоколад) — -47%, 94,90 грн.
Морозиво
- Морозиво Три Ведмеді Monaco Dessert Panna Cotta, 0,55 кг — −45%, 125,90 грн;
- Monaco Dessert Полуничний чизкейк, 0,5 кг — −45%, 125,90 грн;
- Monaco Dessert Tiramisu, 0,5 кг — −45%, 125,90 грн.
Кава
- Jacobs Monarch у зернах, 1 кг — −42%, 649,90 грн;
- Jacobs Monarch Espresso мелена, 230 г — −42%, 139,90 грн;
- Jacobs Monarch розчинна сублімована, 200 г — −42%, 279,90 грн;
- Jacobs Monarch розчинна сублімована, 190 г — −42%, 309,90 грн.
Побутова хімія
- Пральний порошок Gala Aqua Powder Color, 2,7 кг — −42%, 259,00 грн
Акції в "АТБ" діють до 10 лютого або до завершення товарних запасів.
Мережа "Сільпо" зробила акцент на продуктах щоденного споживання. У межах акцій можна вигідно придбати овочі, молочні продукти, ковбаси, снеки та посуд.
Овочі та заморожені продукти
- Томати Azura чері сливка, 250 г — −18%, 89,00 грн;
- Перець червоний, 100 г — −21%, 20,40 грн;
- Горошок молодий Highberry, 400 г — −37%, 59,99 грн.
Молочні продукти та сири
- Сир Polmlek Edam 43%, 100 г — −50%, 29,90 грн;
- Молоко "Селянське" ультрапастеризоване, 900 г — −36%, 34,99 грн;
- Сир Bonfetto Моцарела 45%, 180 г — −43%, 49,99 грн.
М’ясні вироби та солодощі
- Сосиски "Глобино" "Нямські" з індичатиною, 275 г — −39%, 59,99 грн;
- Сирок глазурований "Волошкове поле" з ароматом ванілі, 36 г — −42%, 14,99 грн;
- Батончик Nuts, 42 г — −35%, 25,49 грн.
Товари для дому
- Заварник Eat&Drink, 1100 мл — −56%, 199,00 грн;
- Тарілка обідня Luminarc Arcopal Zelie, 25 см — −57%, 29,99 грн.
Знижки триватимуть до 11 лютого.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на популярній каві можна зекономити до 300 гривень. Ми проаналізували, де її краще купити.