Комарі можуть утворювати рої до 6 метрів: біолог розповів, чи несуть вони загрозу

Сурова зима могла знищити перше покоління комах, а друге регулюють хижаки та хвороби у водоймах

Зледеніння цієї зими в Україні могли позитивно вплинути розмноження комарів. Однак фахівці пояснюють, що ситуація не така однозначна, і є кілька факторів, які можуть суттєво вплинути на чисельність цих комах.

Про це розповів доктор філософії у галузі біології, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу природних екосистем Асканійський біосферний заповідник Руслан Мішустін для "Телеграфу".

За його словами, сильні морози взимку 2026 року створили несприятливі умови для виживання комах. Більшість яєць і личинок не переживають такі температури, тому перше покоління комарів, яке визначає їхню чисельність у сезоні, не буде масовим.

Водночас зимове зледеніння сприяло підвищенню вологості та появі тимчасових водойм. У таких умовах місцями може збільшуватися кількість комарів. Проте природні механізми швидко врівноважують їхню чисельність. Комарами та їхніми личинками живляться птахи, риби, жаби та інші тварини. Крім того, при великій щільності популяції серед комах швидше поширюються хвороби, зокрема грибкові та бактеріальні, що також зменшує їхню кількість. Для людей ці хвороби небезпеки не становлять.

Біолог також зазначив, що великі рої комарів, які можна побачити під час шлюбних періодів, іноді виглядають загрозливо. Такі скупчення можуть утворювати так звані "стовпи" комах, що підіймаються в повітря та досягають шести метрів у діаметрі.

Водночас більшість видів комарів не живляться кров’ю. З десятків тисяч відомих видів кусають людей лише кілька сотень, тому навіть помітне збільшення їхньої кількості не завжди означає більше укусів для людей.

