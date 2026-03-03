Відключення у кількох областях. Актуальні графіки на 3 березня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах відключень світла. Тож у вівторок, 3 березня, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Київська область

Графіки відключень у Київській області 3 березня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 3 березня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 3 березня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 3 березня

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 3 березня

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 3 березня

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 3 березня

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 3 березня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 3 березня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 3 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути зупинки електротранспорту через нестачу електрики.