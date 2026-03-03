Лихо оминатиме вас стороною: суворі заборони на 3 березня
У народі сформувалися досить специфічні заборони, які не завжди очевидні сучасній людині
Цього вівторка, 3 березня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, згадують про подвиг трьох святих мучеників Амасійських. За старим стилем ця подія припадала на 16 березня.
Святі Євтропій, Клеонік і Василіск походили з міста Амасії (нині територія Туреччини) і спочатку служили воїнами. Незважаючи на тиск та загрози, вони не відреклися від християнської віри, а після ув’язнення продовжували проповідувати її серед інших ув’язнених та охоронців.
За це Євтропія і Клеоніка розіп’яли на хрестах, а Василіска стратили мечем. Їхня відданість стала символом духовної стійкості і міцної віри.
"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"
Традиції та прикмети 3 березня
Свято тісно пов’язане з початком Великого посту. Починається період духовного очищення й приглушення мирських радощів.
- якщо синиці голосно щебечуть — весна незабаром стане теплою;
- дикі гуси прилітають — чекайте весняних паводків;
- грім цього дня віщує зміну погоди: дзвінкий — на ясну, глухий — на негоду.
Що не можна робити 3 березня
- ходити до лісу — так можна накликати лиха;
- давати і брати у борг після заходу сонця — борг у цей час може "затягнути" невдачу та проблему на весь рік;
- підмітати або виносити сміття після полудня — разом зі сміттям можна "вилучити" з дому добробут чи гармонію;
- лихословити, не сваритися, брехати — загальні заборони посту, що у цей день набувають особливої ваги.
