Лихо оминатиме вас стороною: суворі заборони на 3 березня

Цього вівторка, 3 березня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, згадують про подвиг трьох святих мучеників Амасійських. За старим стилем ця подія припадала на 16 березня.

Святі Євтропій, Клеонік і Василіск походили з міста Амасії (нині територія Туреччини) і спочатку служили воїнами. Незважаючи на тиск та загрози, вони не відреклися від християнської віри, а після ув’язнення продовжували проповідувати її серед інших ув’язнених та охоронців.

За це Євтропія і Клеоніка розіп’яли на хрестах, а Василіска стратили мечем. Їхня відданість стала символом духовної стійкості і міцної віри.

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Традиції та прикмети 3 березня

Свято тісно пов’язане з початком Великого посту. Починається період духовного очищення й приглушення мирських радощів.

якщо синиці голосно щебечуть — весна незабаром стане теплою;

дикі гуси прилітають — чекайте весняних паводків;

грім цього дня віщує зміну погоди: дзвінкий — на ясну, глухий — на негоду.

Синички на гілці. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 3 березня

ходити до лісу — так можна накликати лиха;

давати і брати у борг після заходу сонця — борг у цей час може "затягнути" невдачу та проблему на весь рік;

підмітати або виносити сміття після полудня — разом зі сміттям можна "вилучити" з дому добробут чи гармонію;

лихословити, не сваритися, брехати — загальні заборони посту, що у цей день набувають особливої ваги.

