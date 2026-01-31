США та Ізраїль готуються до операції проти Ірану? Що відомо про ситуацію в країні

Інсайдер іранського видання заявляє, що питання війни з Іраном — не "чи буде", а "коли"

Іран готується до можливої війни на тлі масових протестів, сотень постраждалих, падіння курсу національної валюти. Питання, за даними обізнаного джерела, лише в даті початку військового конфлікту.

Що потрібно знати:

Військова операція США та Ізраїлю майже неминуча, за даними інсайдера, питання в даті початку

Вашингтон висунув ультиматуми щодо ракет, ядерної програми і проксі-сил

Ізраїль має план втручання, Росія підтримує режим у Тегерані

Про це пише Iran International з посиланням на джерело, яке мало доступ до координаційних зустрічей між чиновниками США та Ізраїлю. За даними неназваного інсайдера: "військова операція проти Ірану вважається, що відбудеться "практично напевно", а головна розбіжність стосується лише часу проведення операції". Головне питання, начебто, коли відкриється відповідне оперативне та політичне вікно — найближчими днями чи протягом декількох тижнів.

Що відбувається в Ірані

В кінці 2025 року в країні почалася гіперінфляція та знецінилась місцева валюта. На тлі цього почались протести, які влада жорстоко придушувала. На тлі цього президент США Дональд Трамп оголосив про те, що флот ВМС США прямує до Ірану. Він заявив, що сподівається на досягнення угоди, але хоче припинити вбивства протестувальників. Проте бажання досягти угоди заперечує джерело видання.

На думку експертів Ізраїль може скористатись тим, що США рішуче налаштовані на умиротворення Ірану, а ППО цієї країни наразі фрагментоване, а населення дезорієнтоване та частково налаштоване проти влади. Туреччина та інші країни в регіоні готові до посередництва, аби запобігти новій війні.

Позиція Ірану та пошук підтримки в Росії

Іран не готовий відмовлятися від своєї ракетної програми, яку вважає "основою забезпечення національної безпеки". Проте США цього вимагають. Міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арагчі під час візиту до Туреччини заявив, що уряд Ірану готовий до "справедливих і рівноправних" переговорів, але при відсутності військового тиску, адже "діалог під загрозою не вважається нами переговорами".

США висунули три умови, окрім обмеження ракетної програми це повна відмова від ядерної програми та збагачення урану, а також розформування проксі-сил в регіоні (припинити фінансування та озброєння угруповань у регіоні, зокрема Хезболли, ХАМАСу та хуситів). Трамп погрожував, що в разі якщо Іран не готовий до переговорів та угоди, країні загрожуватиме удар. Його мета, за даними джерела видання, має послабити та врешті повалити владну структуру в Ірані.

За словами інсайдера, Ізраїль може втрутитися в дії США та розширити операцію. Для цього вже нібито підготований план, а війська в стані готовності до приводу з боку Ірану.

Росія продовжує підтримувати режим і в Ірані. 30 січня іранські посадовці відвідали Москву для обговорення економічних зв'язків та координації дій на тлі загроз від США. Також з'явились повідомлення про передані в січні ударні гелікоптери Мі-28.

Раніше "Телеграф" розповідав, що РФ виводить війська з однієї з баз в Сирії. Після повалення режиму Башара Асада нова влада не так гарно налаштована на співпрацю.