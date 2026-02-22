У Путіна похвалилися його "пристойністю". 8 цитат, чому з цим можна посперечатися

За час перебування про владі в Росії Путін не раз зухвало поводився і висловлювався щодо своїх візаві

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав не звертати увагу на Володимира Зеленського та рівнятися на Володимира Путіна. Він зазначив "дипломатичність" російського президента.

Також, за його словами, президент РФ завжди тримається в рамках пристойності та ніколи не дозволяє собі поганих слів на адресу глав інших держав. "Телеграф" зібрав деякі факти, що свідчать про зворотнє.

Президент України Володимир Зеленський у своїх інтерв'ю розкритикував російських та європейських політиків. Зокрема, розмірковував про смерть Путіна та звинуватив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що він думає не про зміцнення армії своєї країни, а "ймовірно, про збільшення власного живота".

Володимир Зеленський

Коментуючи ці висловлювання, Пєсков закликав "рівнятись на Путіна". Він також порадив росіянам не звертати увагу на слова президента України.

"Давайте не будемо звертати увагу на Зеленського. У нас є наш президент – президент Путін. Він завжди тримається в рамках пристойності, ніколи не дозволяє собі жодних поганих слів на адресу глав інших держав. Хоч би якими вони були гідними цих поганих слів. І давайте таки рівнятися на нашого президента", — сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков та Володимир Путін

Чи так це насправді? Далі вашій увазі кілька фактів, що свідчать про інше.

Залякування Меркель

У 2007 році під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель яка панічно боїться собак, Путін завів до кімнати свого лабрадора Коні. Пес кілька разів підходив до Меркель, після чого та завмирала і, здавалося, припиняла слухати очільника Кремля. Тоді світ облетіли фото обличчя політикині, на якому читався неприхований страх.

Ангела Меркель, лабрадор Коні та Володимир Путін

Пізніше Путін сказав, що не знав про її страх і був переконаний, що Меркель буде приємно, якщо Коні буде поряд. Своєю чергою, Меркель вважає, що Путін свідомо впустив собаку, знаючи про її страх, адже російська сторона була попередньо попереджена про це.

"Ангела, будь ласка, вибач мені, я не хотів завдати тобі такого душевного болю. Навпаки, хотів створити сприятливу атмосферу для нашої розмови",– сказав він, приховуючи посмішку.

Погрози Саакашвілі

У 2008 році президент Франції Ніколя Саркозі зустрічався з Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим, намагаючись переконати Росію припинити бойові дії в Грузії і не захоплювати Тбілісі. Саркозі сказав Путіну, що Росія не повинна усувати Саакашвілі, тому що світ цього не допустить. На що Путін відповів: "Я цього Саакашвілі підвішу за яйця. Чому б і ні. Американці ж повісили Саддама Хусейна", — заявив тоді Путін.

Володимир Путін та Ніколя Саркозі. Фото АР

Сексизм щодо Хіларі Клінтон

У 2014 році Путін сказав, що з жінками краще не сперечатися. Так він відповів на слова колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон, яка порівняла дії Путіна у Криму з діями Гітлера у Чехословаччині.

"Пані Клінтон ніколи не була делікатною у своїх заявах. Коли люди переходять кордон – це не тому, що вони сильні, а тому що слабкі. Але, можливо, слабкість – це хороша якість для жінки", – заявив Путін.

Хіларі Клінтон та Володимир Путін. Фото ВВС

Дитячі закиди Байдену

У 2021 році Путін прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав його вбивцею. Путін відповів фразою "хто як обзивається, той так і називається".

"Ось, ви знаєте, я згадую – в дитинстві ми у дворі, коли сперечалися один з одним, ми говорили так: хто як обзивається, той так і називається. І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий у неї – психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості", – сказав Путін.

Джо Байден та Володимир Путін. Колаж Радіо Свобода.

Неоднозначні заяви про Зеленського

У лютому 2022 року Путін відкрито нахамив українському президенту Володимиру Зеленському, порівнявши його з героїнею матерної російської "частушки". Тоді він казав, що в Україні ніяк не можуть вирішити, чи дотримуватимуться Мінських угод, мовляв "жоден пункт не подобається", проте "подобається чи не подобається, а виконувати доведеться".

"У Києві то кажуть, що будуть дотримуватися, то кажуть, що це зруйнує їхню країну, і президент нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуня. Треба виконувати. Інакше не вийде", — наголосив Путін.

Пізніше очільник Кремля заявив, що його вислів "Подобається, не подобається, терпи, моя красуне" не мав "особистого виміру". І, взагалі, він "ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості".

Володимир Путін та Еммануель Макрон. Фото АР

Образа на G7

Вже після повномасштабного вторгнення в Україну, Путін прокоментував слова лідерів країн G7, які напередодні на саміті висміяли диктатора за фото з голим торсом верхи на коні, заявивши, що для того, аби продемонструвати свою "крутість", їм теж треба сфотографуватися без верхнього одягу. Він сказав, що не знає, як лідери G7 "хотіли роздягнутися" на саміті, але думає, що "це було б огидне видовище".

"Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися – до пояса або нижче пояса. Думаю, що було б огидне видовище в будь-якому разі", – заявив тоді Путін.

Володимир Путін в Туві, 2009 рік. Фото РадіоСвобода

Образа всього єврейського народу

У червні 2023 року Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу", тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента негідним мати приналежність до цього етносу. Путін намагався принизити українського президента, проте викликав негативну реакцію євреїв по всьому світу.

Образи європейців

У грудні 2025 року Путін назвав європейців "підсвинками". Під час свого виступу він стверджував, що нібито попередня адміністрація США "свідомо привела справу до збройного конфлікту". Ймовірно, маючи на увазі війну, яку Росія розпочала проти України. Він також наголосив, що "європейські підсвинки" підключилися до адміністрації Білого дому, щоб "розвалити" Росію.

