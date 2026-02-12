Не всі згадають: як раніше виглядали 5 гривень та що на них було зображено (фото)

Оновлені версії з додатковими елементами захисту випускалися до 2015 року

Українська купюра номіналом 5 гривень у своєму яскравому дизайні поєднує історичні символи та національну пам’ять. З минулого року ці банкноти старого зразка почали замінювати на монети. Проте мало хто знає історію українських 5 гривень та позначення зображення на ній.

Що потрібно знати:

Сучасний дизайн купюри було розроблено у 2004 році

На обороті розміщена Іллінська церква у селі Суботів

Перші банкноти номіналом 5 гривень друкувалися ще 1919 року

Дизайн сучасної банкноти було розроблено у 2004 році, а оновлені версії з додатковими елементами захисту випускалися до 2015 року. Банкнота оснащена голографічною смугою, водяними знаками та іншими засобами захисту підробок.

Купюра 5 грн., дизайн 2004 року. Фото: Вікіпедія

Купюра 5 грн., дизайн 2004-2015. Фото: Вікіпедія

Так виглядала купюра 1997 року:

Купюра 5 грн., дизайн 1997 року. Фото: Вікіпедія

А так 1992 року:

Купюра 5 грн., дизайн 1992 року. Фото: Вікіпедія

У 1919 році було надруковано 5-гривневі банкноти. Вони друкувалися в Кам’янець-Подільській фортеці та Станіславі, бо наприкінці 1918 — на початку 1919 року значна територія країни, включаючи Київ, була захоплена більшовиками. Банкнота мала максимально спрощений дизайн, на ній зображалися лише тризуб та пояснювальні написи.

5 гривень 1920 року. Фото: Вікіпедія

На лицьовій стороні купюри розміщено портрет гетьмана Богдана Хмельницького — великого українського державного та військового діяча XVII століття, який об’єднав лівобережні та правобережні землі України та відіграв ключову роль у її історії.

Богдан Хмельницкий. Фото: Вікіпедія

На звороті зображено Іллінську (Свято-Іллінську) церкву в селі Суботів, яка вважається родовим пантеоном Хмельницьких — тут поховано самого гетьмана та його сина Тимоша.

Іллінська церква (Суботів). Фото: Вікіпедія

