Росіяни зламають голову. Яке українське слово неможливо перекласти на іншу мову

У побуті його майже не використовують

В українській є чимало унікальних та автентичних слів, які неможливо перекласти на іншу мову. До прикладу, взорувати чи взоруватися.

За даними тлумачного словника, взорувати — це дієслово, яке означає рівнятись на когось, брати приклад, наслідувати. Тобто орієнтуватись на певний зразок.

Досить часто його використовують у переносному значені, коли кажуть про взірця творчості чи стилю. Додамо, що попри досить дивне звучання взорувати — не діалектизм, однак це слово наразі майже не вживають у повсякденному житті.

Приклади використання:

В українській літературі Ю. Косача приваблювали такі постаті, які взорували свою творчість на європейський культурний процес. (з наукової літератури)

Наприкінці 1920-х авангард в Україні, що взорував кращі традиції Сходу й Заходу, у своєму розвитку був насильно припинений. (з науково-популярної літератури).

Фактично слово "взорувати" неможливо перекласти на іншу іноземну мову навіть на російську. Адже дослівного аналога не існує. Єдиний спосіб — це використати синонім, до прикладу, брати приклад — брать пример, або наслідувати — подражать тощо.

