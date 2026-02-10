Улюблений "бадьорий" напій продають на майже 500 грн дешевше: на що діє знижка в "АТБ"

Початкова ціна цієї кави майже 1200 гривень

У популярній мережі супермаркетів "АТБ" українці можуть придбати один із потрібних товарів значно дешевше, ніж зазвичай. Знижка точно приверне увагу через суттєве зниження ціни.

Дуже приємна знижка діє на один з найпопулярніших "бадьорих" напоїв — каву Jacobs Monarch. Зараз кілограм цієї смаженої кави можна придбати з 42% знижкою, передає "Телеграф".

Раніше її ціна складала 1135,90 гривень, а зараз вартість знизилася до 649,90 гривень. Це означає, що покупець економить майже 500 гривень на одній кілограмовій пачці.

Такий вигідний варіант стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує якісну каву та хоче заощадити. Знижка діє лише в обмежений час, тож варто поспішити та запастися улюбленим напоєм за вигідною ціною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 10 товарів можна купити зі 40-відсотковою знижкою прямо зараз в "АТБ". Великі знижки діють на популярні товари — від бакалії та м’ясних виробів до солодощів та напоїв. Місцями на деяких продуктах можна зекономити понад 200 гривень.