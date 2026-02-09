Угорський міністр виступив проти мобілізації в Україні. Що ще він казав про війну

Угорський міністр продовжує підігравати Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про підтримку нелегального переправлення українських чоловіків через кордон для уникнення мобілізації. На його думку, мобілізація в Україні заважає завершити війну, яку Росія веде проти України.

Що треба знати:

Сійярто займає послідовну та відверту антиукраїнську позицію

Він заявив, що війна всім набридла й мобілізація в Україні лише продовжує її

Глава МЗС Угорщини додав, що багато українських чоловіків "відчайдушно намагаються втекти з України"

Про це Сійярто написав на своїй Facebook-сторінці. Публікацію він присвятив четвертим роковинам війни, що наближаються. Угорець почав з того, що "всі втомилися від війни".

Петер Сійярто

Далі глава МЗС Угорщини написав текст, що повністю відповідає російській пропаганді. Він заявив, що "український народ не хоче вмирати", що є правдою, але далі пішов маніпулятивний висновок. На думку Сійярто, щоб війна закінчилася, українці просто мають припинити чинити опір.

Зокрема, на його думку, треба припинити примусову мобілізацію. Він пише, що "щодня ми бачимо кадри примусової мобілізації, і часто на вулицях українських міст відбуваються відкриті облави".

Багато українських чоловіків – дідів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, який означає відправку на фронт і, ймовірно, смерть. Проте українські прикордонники роблять все можливе та використовують усі засоби, щоб упіймати втікачів, — пише угорський міністр

Він згадав випадок із затриманням в Україні угорця, який намагався допомогти п'ятьом українським чоловікам втекти до Угорщини. Він розповів, що угорське консульство у Берегові негайно надало затриманому консульський захист та допомагає йому в ході розслідування.

Цей випадок також ясно показує: війна має закінчитися якнайшвидше, примусова мобілізація має бути негайно припинена, — так Сійярто закінчив свій пост

Це не перше скандальне висловлювання Сійярто про війну в Україні

Сійярто займає відверту проросійську позицію щодо війни в Україні. Він критикує військову допомогу Києву та звинувачує Україну у нібито небажанні домовлятися з Росією.

Зі свіжих антиукраїнських заяв — на початку січня глава МЗС Угорщини заявив, що "коаліція рішучих" в Парижі ухвалила "чергові рішення про продовження війни". За його словами, завдання угорського уряду полягає в тому, щоб "захистити угорський народ і угорські родини від війни з Росією, яку нав'язує Брюссель".

Також наприкінці січня Сійярто публічно звинуватив Україну у спробах втрутитися у вибори в Угорщині та порушенні демократичних принципів. За його словами, українська сторона нібито намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити його дотримуватися позицій Брюсселя.

Як повідомляв "Телеграф", навесні минулого року Петер Сійярто похвалився пробіжкою по Москві. Він прибув до Росії, щоб говорити про "мир, безпеку енергопостачання та зміцнення економічної співпраці".