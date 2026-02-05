Питання територій, гарантії безпеки та спільне виробництво зброї: головні заяви Зеленського та Туска

Україна не готова визнавати свої території власністю інших держав

Навіть вимушений компроміс щодо "визнання" окупованих територій України частиною РФ нічого не дасть очільнику Кремля. Оскільки цей статус не визнає більшість світових держав.

В першу чергу, з цим ніколи не погодиться Україна. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Києві у четвер, 5 лютого.

Статус Донбасу

За словами Зеленського, зараз "є новий сигнал" щодо припинення війни. Він полягає в тому, щоб окуповані території були визнані російськими на міжнародному рівні.

"Я можу ще раз це підкреслити — чесно кажучи, не знаю, хто дає такі сигнали. Навіть якщо хтось буде визнавати наші території російськими, це нічого не дасть", — наголосив він.

Зокрема, на переконання Зеленського, інші держави не погодяться визнавати російськими окуповані території. Своєю чергою Дональд Туск підтвердив, що Польща не піде на такий крок.

"В України є президент України, який підписує документи, слава Богу! А не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території — це наші, незважаючи на те, що їх тимчасовий статус — тимчасово окупований", — сказав Зеленський.

Спочатку — гарантії від США

У відповідь на питання, чи дійсно на Україну здійснюється тиск, щоб спочатку Київ погодився на умови припинення вогню і лише після цього, США надали гарантії безпеки, президент запзначив, що проблема не в Україні. Всі проблеми через РФ.

"Ми на припинення вогню відпочатку були готові. Це ж Росія повинна погодитись на припинення вогню", — сказав Зеленський.

При цьому, глава держави зазначив, якщо говорити про умови припинення вогню, то всі умови абсолютно зрозумілі, бо вони викладені у плані з 20-ти пунктів. Зокрема він наголосив, що США мають закріпити гарантії безпеки ще до підписання "мирної угоди".

"Якщо говорити про гарантії безпеки, на мою думку, я досі вважаю, що гарантії безпеки повинні йти від Сполучених Штатів Америки до всіх інших документів", — підкреслив Зеленський.

Основний гарант безпеки - ЗСУ

Президент зазначив, що Україна, зі свого боку, буде відстоювати розвиток власних гарантій безпеки. За його словами, мова йде Йдеться про збереження чисельності української армії на рівні 800 тисяч військових. Зеленський сказав, що передбачається після закінчення війни або після припинення вогню переведення української армії з мобілізаційної на контрактну.

"Треба заохочувати високі заробітні плати. Я поставив задачу новому міністру оборони", — наголосив Зеленський.

За словами президента, він вказав міністру оборони Михайлу Федорову, яким має бути рівень заробітних плат для військових на першій лінії фронту. Зеленський наголосив, що "навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша заробітна плата".

"Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити. Тут нам потрібна допомога фінансова, передусім, європейців, бо українська армія – це частина безпеки Європи. Ще раз це підкреслюю", — заявив президент.

Володимир Зеленський на пресконференції 5 лютого 2026 року

Спільне з Польщею виробництво дронів та іншої зброї

Також президент зявив про підготовку спільного з Польщею військового виробництва. Зокрема, безпілотників та іншого озброєння.

"Готуємось разом виробляти дрони, разом з Польщею робити копродакшини, все це буде, виробляти дрони і іншу зброю", — сказав Зеленський.

За його словами, досвід війни дозволив Україні сформувати одну з найбільших та найактуальніших експертиз "щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні. І ці знання потрібно масштабуватиі що може допомогти".

"Саме таку зброю ми маємо разом виробляти для захисту своїх держав, для захисту Європи", — зазначив президент.

Дональд Туск та Володимир Зеленський на прес-конференції 5 лютого 2026 року

Раніше Володимир Зеленський та Дональд Туск підписали лист про наміри. Цей документ є не лише декларацією намірів, а початком практичної співпраці.

"Це було нашою метою протягом багатьох місяців. Ми говорили про це і доклали чимало зусиль для того, щоб ідея спільного виробництва на підприємствах як у Польщі, так і в Україні озброєння стала реальністю", — сказав Туск.

Також польський прем'єр наголосив, що Україна та Польща домовилися використовувати кошти SAFE для спільного зміцнення обороноздатності та розвитку економіки. За його словами, частину фінансування можна спрямувати на спільне виробництво технологій та оборонної продукції в Україні та Польщі.

"Україна сьогодні є важливим партнером для будь-якої держави, що прагне модернізувати оборону, зокрема через застосування сучасних технологій і штучного інтелекту. Програма SAFE відкриває можливість реалізувати проекти, де Україна і Польща можуть запропонувати найкращі рішення", — сказав Туск.

