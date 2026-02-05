Вопросы территорий, гарантии безопасности и совместное производство оружия: главные заявления Зеленского и Туска

Украина не готова признавать свои территории собственностью других государств

Даже вынужденный компромисс по "признанию" оккупированных территорий Украины частью РФ ничего не даст главе Кремля. Поскольку этот статус не признает большинство государств мира.

В первую очередь, с этим никогда не согласится Украина. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве в четверг, 5 февраля.

Статус Донбасса

По словам Зеленского, сейчас "есть новый сигнал" о прекращении войны. Он состоит в том, чтобы оккупированные территории были признаны руссийскими на международном уровне.

"Я могу еще раз это подчеркнуть – честно говоря, не знаю, кто дает такие сигналы. Даже если кто-то будет признавать наши территории российскими, это ничего не даст", – подчеркнул он.

В частности, по мнению Зеленского, другие государства не согласятся признавать российскими оккупированные территории. В свою очередь Дональд Туск подтвердил, что Польша не пойдет на такой шаг.

"У Украины есть президент Украины, который подписывает документы, слава Богу! А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории – это наши, несмотря на то, что их временный статус – временно оккупированные", – сказал Зеленский.

Сначала – гарантии от США

В ответ на вопрос, действительно ли на Украину оказывается давление, чтобы сначала Киев согласился на условия прекращения огня и только после этого США предоставили гарантии безопасности, президент отметил, что проблема не в Украине. Все проблемы из-за РФ.

"Мы на прекращение огня изначально были готовы. Это же Россия должна согласиться на прекращение огня", — сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, если говорить об условиях прекращения огня, то все условия абсолютно понятны, потому что они изложены в плане из 20-ти пунктов. В частности, он отметил, что США должны закрепить гарантии безопасности еще до подписания "мирного соглашения".

"Если говорить о гарантиях безопасности, по моему мнению, я до сих пор считаю, что гарантии безопасности должны идти от Соединенных Штатов Америки и до всех других документов", — подчеркнул Зеленский.

Основной гарант безопасности – ВСУ

Президент отметил, что Украина со своей стороны будет отстаивать развитие собственных гарантий безопасности. По его словам, речь идет о сохранении численности украинской армии на уровне 800 тысяч военных. Зеленский сказал, что предполагается после окончания войны или после прекращения огня перевод украинской армии с мобилизационной на контрактную.

"Надо поощрять высокие заработные платы. Я поставил задачу новому министру обороны", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он указал министру обороны Михаилу Федорову, которым должен быть уровень заработной платы для военных на первой линии фронта. Зеленский подчеркнул, что "даже при прекращении огня на первой линии в разы должна быть больше заработная плата".

"Об этом мы говорим, мы будем все это считать, насколько мы способны это сделать. Здесь нам нужна финансовая помощь, прежде всего, европейцев, потому что украинская армия – это часть безопасности Европы. Еще раз это подчеркиваю", — заявил президент.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 5 февраля 2026 года

Совместное с Польшей производство дронов и другого оружия

Также президент заявил о подготовке совместного с Польшей военного производства. В частности, беспилотников и других вооружений.

"Готовимся вместе производить дроны, вместе с Польшей делать копродакшины, все это будет, производить дроны и другое оружие", — сказал Зеленский.

По его словам, опыт войны позволил Украине сформировать одну из самых больших и актуальных экспертиз "относительно того, какое оружие реально работает в современной войне. И эти знания нужно масштабировать и что может помочь".

"Именно такое оружие мы должны вместе производить для защиты своих государств, для защиты Европы", — отметил президент.

Дональд Туск и Владимир Зеленский на пресс-конференции 5 февраля 2026 года

Ранее Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали письмо о намерениях. Этот документ является не только декларацией намерений, но и началом практического сотрудничества.

"Это было нашей целью в течение многих месяцев. Мы говорили об этом и приложили немало усилий для того, чтобы идея совместного производства на предприятиях как в Польше, так и в Украине вооружения стала реальностью", — сказал Туск.

Также польский премьер подчеркнул, что Украина и Польша договорились использовать средства SAFE для совместного укрепления обороноспособности и развития экономики. По его словам, часть финансирования может быть направлена на совместное производство технологий и оборонной продукции в Украине и Польше.

"Украина сегодня является важным партнером для любого государства, стремящегося модернизировать оборону, в частности, через применение современных технологий и искусственного интеллекта. Программа SAFE открывает возможность реализовать проекты, где Украина и Польша могут предложить лучшие решения", — сказал Туск.

