Зеленський зробив заяву щодо енергетичного перемир'я: "Дякую, президент Трамп"
Читать на русском
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа "енергетичного перемир'я" з РФ. Президент США нібито домовився з Путіним про призупинення ударів по Києву.
Про це Володимир Зеленський написав в мережі X.
"Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", – написав Володимир Зеленський.
Новина доповнюється…