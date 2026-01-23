Переговори Путіна та Віткоффа тривали кілька годин. Що у Росії заявили після них

РФ продовжує імітувати переговорний процес

Переговори глави Росії Володимира Путіна та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Москві тривали понад три з половиною години. За підсумками чергової зустрічі російська сторона заявила, що "без розв'язання територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо".

Що треба знати:

Російська сторона продовжує вимагати від України віддати РФ свої території

Якщо Київ не погоджується — Москва продовжить вести війну

Ушаков підтвердив, що 23 січня відбудеться перша тристороння зустріч США, України та РФ

Про завершення переговорів повідомила пресслужба Кремля о 2:04 за київським часом. За даними росЗМІ, кортеж американської делегації одразу покинув територію Кремля і вирушив в аеропорт "Внуково".

Стів Віткофф. Фото: Getty Images

До чого домовилися Путін та Віткофф

Росія продовжить вести війну проти України

Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі у Кремлі зробив кілька заяв, їх цитують росЗМІ. Він заявив, що переговори були "конструктивними і гранично відвертими". Найважливіше, що випливає з його заяв — РФ продовжує вимагати "вирішення територіального питання" для припинення бойових дій. Тобто Кремль хоче, щоб Київ віддав Росії свої території.

Юрій Ушаков

Ушаков наголосив, що якщо цього не станеться — РФ продовжить вести війну проти України. За його словами, Росія продовжить "послідовно досягати цілей "СВО" (так РФ називає війну проти України), доки не вдається "досягти врегулювання політико-дипломатичними засобами".

Про тристоронню зустріч в Абу-Дабі — США, Україна, Росія

Учасники домовилися, що 23 січня в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи за участю представників США, України та Росії. До складу російської делегації, яка отримала "конкретні інструкції" від Путіна, увійшли представники керівництва міноборони РФ. В Абу-Дабі також зустрінуться Стів Віткофф та спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв.

Про готовність РФ спрямувати гроші з заморожених активів на "Раду миру" Трампа

Російська сторона в ході зустрічі з американцями знову заявила, що РФ готова спрямувати мільярд доларів до "Ради миру" по Газі із заморожених російських активів. Решту цих грошей РФ готова спрямувати на відновлення територій після укладання мирного договору між Україною та Росією.

Як повідомляв "Телеграф", Путін фактично сам обрав Стіва Віткоффа як переговорника з боку адміністрації американського президента Дональда Трампа. Для цього він використав зв’язки із наслідним принцом Саудівської Аравії.