Вже не 28 пунктів. Мирний план США "схуд", з чим не погодилася Україна

Найбільш суперечливими для Києва залишаються три моменти у мирному плані

Триває робота над мирним планом для України — початкові 28 пунктів зараз змінилися. Після консультацій з українською стороною план містить 22 пункти.

Що треба знати:

Є три пункти у мирному плані, які найбільш проблематичні для Києва

Домовленостей щодо цих суперечностей все ще не досягнуто

Трамп заявив, що 28 пунктів були лише "дорожньою" картою, в результаті роботи з Києвом, документ змінився

З 28 пунктів плану лишилося 22

Про це заявив президент США Дональд Трамп в ході спілкування з журналістами на борту літака Air Force 1. Він наголосив, що 28 пунктів були не планом як таким, а тільки концепцією.

Це була дорожня карта. Це не план, це була концепція. Вони пройшлися по кожному пункту й вийшли на 22 пункти. Багато з них узгоджено, Дональд Трамп

Три пункти плану, які не влаштовують Київ

Навіть після досягнутого у Женеві порозуміння, залишаються значні розбіжності між тим, чого адміністрація Трампа вимагає від України, і тим, що готовий прийняти Київ, пише CNN з посиланням на слова високопоставленого українського джерела, безпосередньо обізнаного з переговорами. Найбільш проблематичним є три моменти.

Перше питання стосується того, що Україна має віддати РФ території Донецької та Луганської областей, навіть ті, які вона не контролює. Раніше США пропонували, щоб ці землі стали "демілітаризованою зоною" під управлінням Росії. Українське джерело повідомило CNN, що щодо цієї пропозиції досягнуто "певного прогресу", але остаточного рішення ще не знайдено.

Друге питання, проблематичне для Києва, — пропозиція "мирного плану" США про обмеження чисельності Збройних Сил України до 600 тисяч. За словами співрозмовника видання, обговорювалася нова, більша цифра, але Київ все ще не готовий погодитися на такі обмеження.

Третє питання, проти якого виступає Україна — вимога відмовитися від вступу до НАТО. Джерело розповіло CNN, що ця вимога залишається неприйнятною для Києва. Така поступка створить "поганий прецедент" і фактично надасть Росії право вето щодо західного військового альянсу, "членом якого вона навіть не є".

Як повідомляв "Телеграф", Bloomberg оприлюднив розшифровку телефонної розмови між радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, яка відбулася 14 жовтня. Віткофф давав поради, як Москві краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Також видання виклало другу розмову, вже між двома росіянами — Юрієм Ушаковим та Кирилом Дмитрієвим. В цьому спілкуванні вони обговорювали російську версію "мирного плану". Саме її Ушаков потім і запропонував спецпосланцю Трампа, а той — президенту США.