Лендліз для України так і не запрацював: Кулеба пояснив, чому

Дмитро Кулеба назвав лендліз "прихованим потенціалом", який США поки не використовують

Зброя від США за лендлізом в Україну не надходила — цей процес згаснув так і не розпочавшись. Програма мала запрацювати з осені 2022 року, проте першочергово за каденції попереднього президента США Джо Байдена надходила безкоштовна зброя.

Як пояснив ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в той момент не було сенсу запускати лендліз для придбання зброї. Зі зміною влади в Сполучених штатах ситуація стала іншою.

Дмитро Кулеба

Потім прийшов Трамп і не було сенсу щось запускати лендліз, тому що він повністю згорнув програму безоплатної передачі зброї, а натомість сказав європейцям: "Хочете, купуйте у мене напряму, але без знижок, не по лендлізу, а напряму". Дмитро Кулеба, ексміністр закордонних справ

Кулеба називає лендліз "прихованим потенціалом отримання зброї зі Сполучених Штатів", наголошуючи що потенційно Трамп може повернутися до цього інструменту. Проте наразі для цього передумови немає, "але лежить така карта в шухляді", — акцентував ексдипломат.

Наразі ж працює програма PURL — Prioritised Ukraine Requirements List або Пріоритетний список потреб України, за якою придбання американської зброї для Києва фінансують європейські союзники.

Нагадаємо, за часів каденції Трампа американські конгресмени намагались привернути увагу до такого способу надання зброї як лендліз. Республіканець Джо Вілсон в лютому 2025 представляв новий закон по лендлізу. З лендлізом також можуть виникнути проблеми, через те, що частину зброї потрібно виготовляти, а це тривалий процес.

Довідково: Лендліз це форма допомоги США, коли країна може передати Україні військову техніку, зброї, снаряди, транспорт тощо, а оплату отримувати відстрочкою чи за умови повернення наданого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цей процес вже був пущений в дію за часів Другої Світової, США надавали техніку СРСР та Британії. СРСР так і не виплатив весь борг США.