Путін сам обрав Віткоффа? WSJ розкрили цікаве про переговірника

Москва для проведення зустрічі з американським представником мала одну вимогу

Російський глава Володимир Путін фактично сам обрав Стіва Віткоффа як переговорника з боку адміністрації американського президента Дональда Трампа. Для цього він використав зв’язки із наслідним принцом Саудівської Аравії.

Що потрібно знати:

У Білому домі стверджують, що рішення про призначення Віткоффа приймав виключно Дональд Трамп

Москва висунула жорстку умову для зустрічі: Віткофф мав приїхати до Росії один

Кремль також розглядав інших представників оточення Трампа, включаючи Кіта Келлога

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що Путін був зацікавлений у зустрічі саме з Віткоффом. Запрошення для нього до Росії передав спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, який використав Мухаммеда ібн Салмана як посередника. За даними ЗМІ, Дмитрієв і наслідний принц давно підтримують близькі дружні стосунки.

Мухаммед ібн Салман

Тим часом у Білому домі ці твердження відкидають. Заступник прессекретаря Білого дому Ганна Келлі заявила, що рішення про призначення Віткоффа приймав особисто Дональд Трамп, а розмови про зовнішній вплив назвала абсурдними.

При цьому WSJ повідомляє, що під час візиту Віткоффа до Саудівської Аравії принц Мухаммед запропонував порекомендувати спецпредставника Трампа російській стороні. Зазначається, що Ер-Ріяд упродовж багатьох років пропонував США посередництво у переговорах між Росією та Україною.

Стів Віткофф

За словами співрозмовників видання, Москва для зустрічі з американським представником мала одну вимогу — Стів Віткофф має бути приїхати сам, тобто без співробітників ЦРУ, дипломатів або навіть банально перекладача.

Також повідомляється, що Кремль розглядав інших представників оточення Трампа, зокрема Кіта Келлога. Але дані про діяльність його доньки в Україні викликали у російської сторони сумніви щодо його нейтральності.

Кіт Келлог

Під час першої зустрічі Віткоффа та Путіна, представник США постійно робив нотатки, слухаючи лекцію глави Кремля про "тисячолітню історію Росії". У цей час російський глава оцінював його готовність сприймати російську позицію.

Стів Віткофф та Володимир Путін

WSJ зазначає, що Віткофф вже шість разів відвідував Москву, при цьому жодного разу не був в Україні. Усі поїздки він оплачував самостійно та літав власним літаком. А в деякі закордонні поїздки він бере свою дівчину Лорен Олаю, яка раніше була професійною гольфісткою та ведучою.

Журналісти також уточнюють, що високопосадовці уряду США, які були в Росії, отримували інструкції зі збірки, більш відомі як "Московські правила". У ній були описані способи, як агенти РФ намагалися відстежувати, заманювати в пастку, компрометувати, а також залучати американських гостей.

"Поява Віткоффа як посланника в Кремлі — це частково історія про маневри Путіна, спрямовані на те, щоб відсунути американських дипломатів і зблизитися з мільярдерами. Це не було складно. Трамп не приховував свого скептицизму щодо традиційних інститутів і альянсів, цінуючи особисту лояльність такого багаторічного друга, як Віткофф", пише видання.

При цьому залишається незрозумілим, чи справді Кремль зацікавлений у завершенні війни, чи використовує цей канал для затягування переговорів та політичної гри.

