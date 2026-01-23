Переговоры Путина и Уиткоффа продолжались несколько часов. Что в России заявили после них

РФ продолжает имитировать переговорный процесс

Переговоры главы России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве продолжались более трех с половиной часов. По итогам очередной встречи российская сторона заявила, что "без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно".

Что нужно знать:

Российская сторона продолжает требовать от Украины отдать РФ свои территории

Если Киев не соглашается, Москва продолжит вести войну

Ушаков подтвердил, что 23 января состоится первая трехсторонняя встреча США, Украины и РФ

О завершении переговоров сообщила пресс-служба Кремля в 2:04 по киевскому времени. По данным росСМИ, кортеж американской делегации сразу покинул территорию Кремля и отправился в аэропорт "Внуково".

Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

До чего договорились Путин и Уиткофф

Россия продолжит вести войну против Украины

Позже помощник Путина Юрий Ушаков по итогам встречи в Кремле сделал несколько заявлений, их цитируют росСМИ. Он заявил, что переговоры были "конструктивными и предельно откровенными". Самое важное, что следует из его заявлений — РФ продолжает требовать "решения территориального вопроса" для прекращения боевых действий. То есть Кремль хочет, чтобы Киев отдал России свои территории.

Юрий Ушаков

Ушаков подчеркнул, что если этого не произойдет, РФ продолжит вести войну против Украины. По его словам, Россия продолжит "последовательно достигать целей "СВО" (так РФ называет войну против Украины), пока не удается "достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами".

О трехсторонней встрече в Абу-Даби — США, Украина, Россия

Участники договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей США, Украины и России. В состав российской делегации, получившей "конкретные инструкции" от Путина, вошли представители руководства минобороны РФ. В Абу-Даби также встретятся Стив Уиткофф и спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев.

О готовности РФ направить деньги из замороженных активов на "Совет мира" Трампа

Российская сторона в ходе встречи с американцами вновь заявила, что РФ готова направить миллиард долларов в "Совет мира" по Газе из замороженных российских активов. Остальные деньги РФ готова направить на восстановление территорий после заключения мирного договора между Украиной и Россией.

Как сообщал "Телеграф", Путин фактически сам избрал Стива Виткоффа в качестве переговорщика со стороны администрации американского президента Дональда Трампа. Для этого он использовал связи с наследным принцем Саудовской Аравии.