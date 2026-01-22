Трамп передав повідомлення Путіну: чим закінчилась зустріч Зеленського з президентом США

Попри певні неузгодженості зустріч президентів все ж відбулась

В Давосі завершилась зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом. Вона тривала майже годину.

Сторони позитивно оцінили результати зустрічі. Про це повідомляє ряд Telegram-каналів.

Очільник США Дональд Трамп назвав переговори з Володимиром Зеленським "дуже хорошими". Також, за його словами, строни не обговорювали питання про вступ України до "‎Ради миру".

"Повідомлення Путіну — війна має закінчитися", — наголосив Трамп.

Зустріч президентів

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Дональд Трамп під час виступу в Давосі заявив, що планує зустрітись з Володимиром Зеленським. Проте український президент не прилетів до Швейцарії тому, що заплановане оголошення про "план процвітання" на суму 800 млрд доларів, яке мало бути погоджено між Україною, Європою та США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, було відкладено. Причиною цього стали значні розбіжності між європейськими столицями та Вашингтоном щодо Гренландії та організованої Трампом Ради миру для Гази.

"Я хочу зустрітися сьогодні з Зеленським, я вважаю, що Путін хоче підписати мирну угоду, сподіваюсь Зеленський зараз у цій залі", — заявив Трамп.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

