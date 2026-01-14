Після "плівок Тимошенко": нардеп Мокан — про кризу в парламенті та торги голосами

Чи правда справа проти Тимошенко — політична? Чому частина нардепів не голосували за кадрові зміни? Про це "Телеграф" поговорив з Василем Моканом.

На фоні скандалу з "плівками Тимошенко" навколо спроб торгівлі голосами для блокування кадрових призначень увагу привернуло, як проголосувала частина депутатів партії "Слуга народу". Тож "Телеграф" звернувся до народних обранців з проханням прокоментувати свою позицію. Одним з перших відгукнувся Василь Мокан.

В ексклюзивному коментарі нашому виданню депутат наголосив, що скандал в Раді варто сприймати лише як боротьбу з корупцією, а не спрямовану компанію з дестабілізації роботи парламенту.

— Ви були одним з депутатів, хто не проголосували за кадрові призначення – поясніть, чим керувалися?

— З командою депутатського об’єднання "Розумна політика" детально аналізували напередодні всі пропозиції кадрових змін, ініційовані президентом Зеленським. І ні напередодні голосування, ні в сесійній залі не почули достатньої аргументації, власне, за що варто знімати з посади голову Служби безпеки України.

Ми підходили до питання з точки зору ефективності нових кадрових призначень. Я особисто вважаю, коли людей прибирають з тих посад, на яких вони були ефективними, це стосується і ГУР, і Служби безпеки України, це не завжди може принести позитивні зміни. З цього приводу у мене риторичне питання. Ми за спецоперацію "Павутина" з ураження ворога звільняємо Малюка, чи за інші успішні спецоперації, які допомагали нам протистояти російській агресії?!

Василь Мокан

Саме тому ми ухвалювали рішення не підтримувати жодне звільнення. Ми вчора не голосували ні за звільнення міністрів – Федорова та Шмигаля, ні за звільнення Малюка. Тим більше, що з трибуни Верховної Ради, як і від представників більшості, так і від представників опозиційних фракцій звучали дуже комплементарні слова в бік всіх трьох людей і після того, все-таки, їх брали і звільняли. Тому ми вважаємо: зараз ці кадрові перестановки несуть більше ризиків ніж плюсів, з огляду на те, що структури можуть працювати менш ефективно.

Крім того не змінився алгоритм взаємодії між ініціаторами цих кадрових перестановок – Банкової і Верховної Ради України. Коли депутатів знову намагаються ставити перед фактом чиїхось побажань, хто кого і де має змінювати. Тому ми й вирішили не голосувати за звільнення людей. Особисто можу сказати, що вважаю: і пан Малюк був ефективним на своїй посаді, ми це бачили за конкретними результатами. Власне, у вчорашньому звіті можна було почути, що і у Міністерстві оборони почали налагоджуватися процеси. І по цифровій трансформації Україна також показує непогані результати серед інших країн світу. Власне, з такої логіки виходили.

— Чи можете прокоментувати скандал з викриттям НАБУ пані Тимошенко? Вам особисто пропонували гроші за голосування?

— Я не торгував і не торгую своїм голосом ніколи. І мені особисто й не надходило ні від опозиційних, ні від провладних представників пропозиції підтримати якесь голосування за кошти чи інші бонуси.

Стосовно діяльності антикорупційних правоохоронних органів, це виключно їхня компетенція. Підтримую, щоб розслідування проходило прозоро, відкрито, справедливо. Але нехай вони коментують і відповідно ті фігуранти, яких стосуються підозри.

— Чи не вважаєте ви, що ця ситуація, яка зараз виникла, є певною спробою дестабілізувати парламент?

— З боку кого? Якщо є матеріали і достатня доказова база, аби порушувати кримінальне провадження незалежно чи це народний депутат, чи чиновник, чи просто людина рядова, то це варто сприймати саме у контексті боротьби з корупцією.

Якщо тут шукати якусь політичну складову, то я не думаю, що в даному випадку мова йде про спрямовану кампанію з боку антикорупційних органів з дестабілізації ситуації у парламенті. В парламенті і так без цього існує, мені здається, ще з минулого року, з часів "плівок Міндіча", внутрішня парламентська криза, яка відображається на голосуваннях. Одна із причин цього – це те, що у нас коаліція існує, з моєї точки зору, де-юре, а от де-факто "Слуга Народу" не має достатньої кількості голосів.