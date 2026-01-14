Верховна Рада призначила Федорова новим главою Міноборони. Що він обіцяє зробити

Він став шостим за рахунком міністром оборони, призначеним за президента Зеленського

Верховна Рада підтримала кандидатуру ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова на пост глави Міноборони України. Свої голоси за це рішення віддали 277 нардепів.

Що треба знати:

Федоров став четвертим міністром оборони за час повномасштабної війни

Він був ефективним главою Мінцифри та обіцяє важливі зміни у роботі оборонного відомства

Серед його обіцянок — зміни в роботі ТЦК, імпульс для розвитку ВПК тощо

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Федоров складає присягу.

Як голосували нардепи

Що Федоров обіцяв зробити на посаді глави Міноборони

До свого призначення Федоров поділився своїм баченням задач, що стоятимуть перед ним як перед міністром оборони. За його словами, його команда знайде гроші для того, щоб підвищити фінансове забезпечення військових.

Зміни в роботі ТЦК

Також він заявив, що після консультації з президентом і з профільним комітетом, найближчим часом будуть запропоновані оновлення у роботі ТЦК.

Ресурси для досягнення цілей у війні

За словами Федорова, усі, хто допомагатиме досягти узгоджених президентом Володимиром Зеленським "цілей війни" — отримають необхідні ресурси для руху вперед. Хто не впорається — покине систему.

Системі оборони потрібні реальні, видимі зміни, які відчуваються на рівні особового складу, зменшують внутрішнє "пекло" системи й реально покращують спроможність армії та стан людей, які в ній служать, Михайло Федоров

Розвиток ВПК

За словами новопризначенного міністра, розвиток українського ВПК вийде на новий рівень. defense tech стане ключовою індустрією України на світових ринках і драйвером економічного зростання держави.

defense tech — це сфера оборонних технологій, що охоплює розробку, виробництво та впровадження інноваційних рішень для військової сфери. Від дронів, робототехніки, кібербезпеки до штучного інтелекту та нових матеріалів, з метою підвищення безпеки та ефективності армії.

Нам ще треба зробити домашню роботу, щоб створити українську ППО та свій артпостріл з лазерним наведенням. Це дасть змогу артилерії працювати точніше, швидше та ефективніше, зменшуючи ризики для наших військових. І це завдання від президента, — казав Федоров

Залучення підприємців до оборонного виробництва

Він наголосив, що його завдання у тому, щоб залучити максимальну кількість підприємців до оборонного виробництва. Більше конкуренції — вища якість і доступніша ціна. Лише чітко рахуючи й дотримуючись математики війни, ми зможемо обійти ворога завдяки асиметрії та ефективності, сказав Федоров.

Проблеми Міноборони

Міноборони потрапляє до моїх рук з дефіцитом лише за виплатами 300+ млрд, 2 млн українців у розшуку та 200 тисяч у СЗЧ. Нам треба вирішити ці проблеми, щоб рухатися далі, — Федоров

Як повідомляв "Телеграф", 13 січня, під час виступу Михайла Федорова у Верховній Раді народні депутати не виявили інтересу до його слів. Натомість вони займалися своїми справами.