После "пленок Тимошенко": нардеп Мокан — о кризисе в парламенте и торгах голосами

Правда ли дело против Тимошенко – политическое? Почему часть нардепов не голосовали за кадровые изменения? Об этом "Телеграф" побеседовал с Василием Моканом.

Пока открытым останутся вопросы, с кем лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко договаривалась о "правильном" голосовании в ВР, некоторые депутаты переживают за эффективность ключевых министерств и ведомств. Вместо этого скандал "с пленками Тимошенко" следует воспринимать лишь как борьбу с коррупцией, а не направленную компанию по дестабилизации парламента.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" отметил народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

— Вы были одним из депутатов, кто не проголосовал за кадровые назначения – объясните, чем руководствовались?

— С командой депутатского объединения "Розумна політика" детально анализировали накануне все предложения кадровых изменений, инициированные президентом Зеленским. И ни накануне голосования, ни в сессионном зале не услышали достаточной аргументации, собственно, за что следует снимать с должности главу Службы безопасности Украины.

Мы подходили к вопросу с точки зрения эффективности новых кадровых назначений. Я лично считаю, когда людей убирают с тех должностей, на которых они были эффективными, это касается и ГУР и Службы безопасности Украины, это не всегда может принести положительные изменения. На этот счет у меня риторический вопрос. Мы за спецоперацию "Паутина" по поражению врага увольняем Малюка, или за другие успешные спецоперации, которые помогали нам противостоять российской агрессии?!

Василий Мокан

Именно поэтому мы принимали решение не поддерживать никаких увольнений. Мы вчера не голосовали ни за увольнение министров – Федорова и Шмыгаля, ни за увольнение Малюка. Тем более что с трибуны Верховной Рады, как и от представителей большинства, так и от представителей оппозиционных фракций звучали очень комплементарные слова в сторону всех трех людей и после того, все-таки, их брали и увольняли. Поэтому мы считаем: сейчас эти кадровые перестановки несут больше рисков, чем плюсов, учитывая, что структуры могут работать менее эффективно.

Кроме того, не изменился алгоритм взаимодействия между инициаторами этих кадровых перестановок – Банковой и Верховной Рады Украины. Когда депутатов снова пытаются ставить перед фактом чьих пожеланий, кто кого и где должен менять. Потому мы и решили не голосовать за увольнение людей. Лично могу сказать, что считаю: и Малюк был эффективным на своей должности, мы это видели по конкретным результатам. Собственно, во вчерашнем отчете можно было услышать, что и в Министерстве обороны начали налаживаться процессы. И по цифровой трансформации Украина тоже показывает неплохие результаты среди других стран мира. Собственно, из такой логики исходили.

— Можете ли прокомментировать скандал с разоблачением НАБУ Тимошенко? Вам лично предлагали деньги за голосование?

— Я не торговал и не торгую своим голосом никогда. И мне лично не поступало ни от оппозиционных, ни от провластных представителей предложения поддержать какое-то голосование за средства или другие бонусы.

Относительно деятельности антикоррупционных правоохранительных органов это исключительно их компетенция. Поддерживаю, чтобы расследование проходило прозрачно, открыто, справедливо. Но пусть они комментируют и соответственно фигуранты, которых касаются подозрения.

— Не считаете ли вы, что сложившаяся сейчас ситуация является определенной попыткой дестабилизировать парламент?

— Со стороны кого? Если есть материалы и достаточная доказательная база, чтобы возбуждать уголовное производство независимо от того, или это народный депутат, или чиновник, или просто человек рядовой, то это следует воспринимать именно в контексте борьбы с коррупцией.

Если здесь искать какую-нибудь политическую составляющую, то я не думаю, что в данном случае речь идет о направленной кампании со стороны антикоррупционных органов по дестабилизации ситуации в парламенте. В парламенте и так без этого существует, мне кажется, еще с прошлого года, со времен "пленок Миндича", внутренний парламентский кризис, отражающийся на голосованиях. Одна из причин этого – это то, что у нас коалиция существует, с моей точки зрения, де-юре, а вот де-факто у "Слуги Народа" нет достаточного количества голосов.