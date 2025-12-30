Живуть своє краще життя у Лондоні, але мріють приїхати до Одеси: що відомо про дружину і дітей нардепа-втікача Дмитрука

Прихильник УПЦ МП у шлюбі вже 6 років

Колишній народний депутат України від партії "Слуга народу", фігурант кримінальних проваджень і втікач Артем Дмитрук привертає увагу не тільки політичною діяльністю, а й особистим життям. На тлі розслідувань ДБР виникає питання до його найближчого кола — дружини та дітей, які разом із ним мешкають за кордоном.

Що варто знати

Дружина та двоє дітей Артема Дмитрука разом із ним оселилися в елітному житловому комплексі в центрі Лондона

Анастасія Дмитрук активно веде блог у соцмережах, демонструючи життя сім’ї у Великій Британії та виховання дітей

Пара перебуває у шлюбі понад шість років

Дружину Артема Дмитрука звати Анастасія (дівоче прізвище Руда). Їхній шлюб триває ще з часів активної політичної діяльності — понад 6 років. Жінка, як і її обранець, спортсменка, саме через спортивне середовище вони познайомилися.

Артем Дмитрук із дружиною Анастасією. Фото: соцмережі

Одружилися Артем та Анастасія у 2019 році у Києві. Весілля у них не було — пара просто розписалася, а в лютому 2020 — повінчалася у храмі Московського патріархату в Одесі.

Артем Дмитрук, Анастасія Дмитрук. Фото: Інстаграм

За даними bihus.info, сім'я мешкає у центральному районі Лондона – Bermondsey, елітному житловому комплексі Vista Chelsea Bridge. Сім'я виховує двох дітей — сина Івана і доньку Варвару.

Анастасія навіть після втечі чоловіка з України продовжує вести блог в Інстаграм, де ділиться безтурботним життям у Великій Британії. Жінка пише дописи російською, ділиться досягненнями дітей.

Артем Дмитрук з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/anastasia.dmytruk

У лютому 2025 року Анастасія опублікувала відео, де її син розповідає про свою мрію — приїхати в Одесу до "бабусі Надії". До слова, діти, як і батьки, розмовляють російською.

