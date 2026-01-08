Володіє 470 тисячами доларів і майже 300 тисячами гривень: що відомо про дружину нардепа Фельдмана

Дружина колишнього члена "Партії регіонів" не веде публічний спосіб життя

Олександр Фельдман, який володіє екопарком під Харковом, що потрапив у скандал, — народний депутат України, колишній член "Партії регіонів" та забороненої фракції ОПЗЖ. Поруч із ним завжди була дружина Валерія, яка не прагнула публічної слави і не фігурувала у гучних скандалах.

Що варто знати

Дружина нардепа Олександра Фельдмана Валерія, попри непублічний спосіб життя, офіційно володіє значними активами та є бенефіціаром низки компаній

Згідно з останньою декларацією, у власності Валерії Фельдман перебувають велика земельна ділянка, оздоровчий табір та значні суми готівки у валюті

Їхній шлях починався з роботи таксистом та торгівлі фруктами на ринку в Харкові

Що відомо про шлюб Фельдмана

Одружився Фельдман досить рано — після служби в лавах Радянської армії у місті Стрий. Йому було 20 років. У шлюбі народилося двоє дітей — Олександр і Борис. Також Фельдмани мають онука.

Коли Олександр повернувся зі Львова до рідного Харкова, став працювати таксистом завдяки зв'язкам батька й дядька, як повідомляє Антикор. За рік він разом із дружиною продавав яблука та груші на ринку. До слова, право на торгівлю Фельдман отримав за роботу у радгоспі, де за нього працювала інша людина.

Олександр Фельдман. Фото: znaj.ua

Що відомо про дружину Фельдмана

Валерія не політикиня — ніколи не брала участь у виборах та публічних виступах. Проте вона згадується як радниця Харківського міського благодійного фонду "АВЕК", власником якої є її чоловік.

Олександр Фельдман із дружиною. Фото: Суспільне

Окрім цього, Валерія є бенефіціаром багатьох компаній. У 2018 році, за даними декларації Фельдмана, дохід дружини від відчуження нерухомого майна склав 3 млн. 44 тис. грн.

Олександр Фельдман із дружиною Валерією. Фото: politeka.net

Згідно із декларацією нардепа за 2024 рік, у власності його дружини — земельна ділянка, площею 49,100 метрів квадратних та оздоровчий табір. Вона має у спільній власності із Кожушко Володимиром житловий будинок, площею 147 метрів квадратних.

Декларація Олександра Фельдмана за 2024 рік. Фото: youcontrol.com

Декларація Олександра Фельдмана за 2024 рік. Фото: youcontrol.com

Валерії також належить автомобіль марки TOYOTA RAV4 2020 року випуску, який коштував 729 915 гривень. Із грошових активів дружини нардепа — на банківських рахунках розміщено 222 474 і 64830 гривень. У готівці Валерія володіє 470 000 доларів.

Декларація Олександра Фельдмана за 2024 рік. Фото: youcontrol.com

Декларація Олександра Фельдмана за 2024 рік. Фото: youcontrol.com

Декларація Олександра Фельдмана за 2024 рік. Фото: youcontrol.com

