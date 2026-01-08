Володіє 470 тисячами доларів і майже 300 тисячами гривень: що відомо про дружину нардепа Фельдмана
-
-
Дружина колишнього члена "Партії регіонів" не веде публічний спосіб життя
Олександр Фельдман, який володіє екопарком під Харковом, що потрапив у скандал, — народний депутат України, колишній член "Партії регіонів" та забороненої фракції ОПЗЖ. Поруч із ним завжди була дружина Валерія, яка не прагнула публічної слави і не фігурувала у гучних скандалах.
Що варто знати
- Дружина нардепа Олександра Фельдмана Валерія, попри непублічний спосіб життя, офіційно володіє значними активами та є бенефіціаром низки компаній
- Згідно з останньою декларацією, у власності Валерії Фельдман перебувають велика земельна ділянка, оздоровчий табір та значні суми готівки у валюті
- Їхній шлях починався з роботи таксистом та торгівлі фруктами на ринку в Харкові
Що відомо про шлюб Фельдмана
Одружився Фельдман досить рано — після служби в лавах Радянської армії у місті Стрий. Йому було 20 років. У шлюбі народилося двоє дітей — Олександр і Борис. Також Фельдмани мають онука.
Коли Олександр повернувся зі Львова до рідного Харкова, став працювати таксистом завдяки зв'язкам батька й дядька, як повідомляє Антикор. За рік він разом із дружиною продавав яблука та груші на ринку. До слова, право на торгівлю Фельдман отримав за роботу у радгоспі, де за нього працювала інша людина.
Що відомо про дружину Фельдмана
Валерія не політикиня — ніколи не брала участь у виборах та публічних виступах. Проте вона згадується як радниця Харківського міського благодійного фонду "АВЕК", власником якої є її чоловік.
Окрім цього, Валерія є бенефіціаром багатьох компаній. У 2018 році, за даними декларації Фельдмана, дохід дружини від відчуження нерухомого майна склав 3 млн. 44 тис. грн.
Згідно із декларацією нардепа за 2024 рік, у власності його дружини — земельна ділянка, площею 49,100 метрів квадратних та оздоровчий табір. Вона має у спільній власності із Кожушко Володимиром житловий будинок, площею 147 метрів квадратних.
Валерії також належить автомобіль марки TOYOTA RAV4 2020 року випуску, який коштував 729 915 гривень. Із грошових активів дружини нардепа — на банківських рахунках розміщено 222 474 і 64830 гривень. У готівці Валерія володіє 470 000 доларів.
