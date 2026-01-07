США можуть зробити з Кадировим те ж, що з Мадуро, - Зеленський

Долі диктаторів завжди дуже схожі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що главу Чечні Рамзана Кадирова може спіткати доля Ніколаса Мадуро. На його думку, спроможості США мають змусити Володимира Путіна також задуматись.

США вміють проводити блискучі операції. Про це президент України сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, американські колеги наразі дуже продуктивні. І вони повинні тиснути на Росію.

"У них є інструменти. Вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом. Знайти інструменти, тиснути на Росію", — зазначив президент.

Він навів приклад ситуації з Ніколасом Мадуро. Спеціальні сили США зову здивували світ.

"От, будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так, провели операцію. Результат всі бачили, весь світ. Швидко це зробили. Ну, нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, з Кадирова з цим вбивцею. Може тоді Путін побачить це і задумається", — сказав Зеленський.

Що сталось у Венесуелі

Як повідомляв "Телеграф" в ніч на 3 січня президент США Дональд Трамп віддав наказ на проведення військової операції у Венесуелі. По військовим та іншим критичним об'єктам інфраструктури були завдані повітряні та ракетні удари.

Своєю чергою, очільник країни Ніколас Мадуро заявив про "військову агресію США" та видав указ про розгортання сил комплексної оборони в усіх регіонах країни й перехід до збройної оборони з метою захисту суверенітету та державних інституцій. Влада Венесуели звинуватила Вашингтон у порушенні Статуту ООН і спробі силового захоплення стратегічних ресурсів, насамперед нафти.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив про проведення масштабної операції проти Венесуели та повідомив, що Мадуро разом із дружиною був захоплений і вивезений з країни. Венесуела оголосила про готовність до оборони, звинувативши Вашингтон у спробі силового захоплення стратегічних ресурсів. Ніколас Мадуро з дружиною були доправлені до Нью-Йорка та передані у відання Управління боротьби з наркотиками США.

