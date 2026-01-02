З 18 років виховує дітей від наложниць чоловіка. Як виглядає дружина глави Чечні Кадирова

Її бізнес та сім’я потрапили під міжнародні санкції

Глава Чечні Рамзан Кадиров має офіційну дружину. Вона – "мати-героїня", яка отримувала від президента Росії Володимира Путіна нагороди.

Що потрібно знати:

Мідні Кадирова вийшла заміж у 18 років

Вона створила бренд мусульманського одягу та очолювала великий регіональний фонд

Проти неї та деяких дітей Кадирова запроваджено міжнародні санкції

Мідні Мусаївна Кадирова (у дівоцтві Айдамірова) народилася 7 вересня 1978 року, зараз їй 47. Вона виросла у шановній чеченській родині: її батько Муса був місцевим старійшиною. Зі своїм майбутнім чоловіком Мідні познайомилася ще у шкільні роки.

У 1996 році пара одружилася, тоді Мідні було лише 18 років. Але відразу після весілля їм довелося розстатися: на той час йшли військові дії, і Кадиров поїхав до міста Беной.

Мідні та Рамзан Кадиров у молодості

У 2009 році Мідні заснувала модний бренд Firdaws, що спеціалізується на створенні національного, мусульманського одягу для жінок. У 2016 році Мідні з відзнакою закінчила Гудермеську філію Інституту фінансів та права. У минулому його закінчив і сам Рамзан.

Наразі дружина Кадирова обіймає посаду віцепрезидента Регіонального громадського фонду імені Ахмата Кадирова, який очолює її свекруха — Аймані Кадирова, мати голови Чечні.

У 2021 році Мідні отримала листа подяки від російського диктатора Володимира Путіна, який відзначив її "внесок у громадську діяльність". А вже через рік вона стала однією з перших у Росії, що отримали звання "Мати-героїня" і відповідну відзнаку з рук диктатора.

Скільки дітей у Кадирова

У ЗМІ неодноразово з’являлися чутки про гарем путінської маріонетки, у тому числі за участю неповнолітніх дівчат, як зазначається в розслідуванні "Проекту". За даними джерел, у Кадирова офіційно 14 дітей, не всі з яких народила Мідні. Журналісти стверджують, що голова Чечні може забирати дітей у своїх наложниць, із якими офіційний шлюб неможливий. Деякі діти також були усиновлені.

Докладно невідомо, скільки всього у Кадирова рідних дітей

Шість синів та дочок Кадирова, яких видають за дітей Мідні, насправді були народжені трьома іншими його "дружинами"

Мідні Кадирова має елітну квартиру в Москві площею 209,8 м². Згідно з декларацією за 2014 рік, її загальний капітал оцінюється в 3,4 млн рублів. Зазначимо, що у 2022 році проти дружини Кадирова та деяких їхніх спільних дітей було введено санкції США та Японії. У березні 2025 року стало відомо, що відомості про бізнес подружжя Рамзана Кадирова видалено з російського реєстру юридичних осіб.

Раніше ми писали про сім’ю радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. "Телеграф" розповідав, як виглядає Марія Подоляк та чим вона займається.