"Немає жодного страху перед Європою". Трамп назвав країну, яку насправді боїться Путін

Глава Білого дому визнав, що Європа багато робить, щоб зупинити РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Росії Володимир Путін не відчуває страху перед Європою. Натомість він боїться Сполучених Штатів під керівництвом Трампа.

Що треба знати:

Американський лідер вважає, що Європа багато зробила, щоб зупинити російську агресію

Однак цього замало, щоб зупинити Путіна, він не боїться європейських країн

Російський лідер боїться США на чолі з Трампом

Про це американський лідер сказав у розмові із журналістами, яку транслював Білий дім. За словами Трампа, хоча європейські країни зробили для України багато, цього недостатньо. Путін не сприймає Європу як фактор стримування.

Європа зробила так багато для України, але цього було недостатньо. І, очевидно, я сказав би, що президент Путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом. Немає жодного страху перед Європою, — заявив президент США

Трамп також висловив незадоволення станом, у якому зараз перебувають "певні місця" в Європі. Водночас, наголосив він, вони є важливими.

Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливими і які більше невпізнанні Дональд Трамп

Як повідомляв "Телеграф", Трамп відповів, чи можливе захоплення глави Росії Володимира Путіна за прикладом операції Штатів з арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Раніше на такий розвиток подій натякав президент України Володимир Зеленський.