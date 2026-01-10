Глава Белого дома признал, что Европа многое делает, чтобы остановить РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин не испытывает страха перед Европой. Он боится Соединенных Штатов под руководством Трампа.

Что нужно знать:

Американский лидер считает, что Европа многое сделала, чтобы прекратить российскую агрессию

Однако этого мало, чтобы остановить Путина, он не боится европейских стран

Российский лидер боится США во главе с Трампом

Об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами, которую транслировал Белый дом. По словам Трампа, хотя европейские страны сделали для Украины многое, этого недостаточно. Путин не воспринимает Европу как сдерживающий фактор.

Европа сделала так много для Украины, но этого было недостаточно. И, очевидно, я бы сказал, что президент Путин боится не Европы, а Соединенных Штатов Америки. Под моим руководством. Нет никакого страха перед Европой, — заявил президент США

Трамп также выразил недовольство состоянием, в котором сейчас находятся "определенные места" в Европе. В то же время, подчеркнул он, они важны.

Я только скажу, чтобы высказаться вежливо, что в Европе есть определенные места, которые важны и более неузнаваемы Дональд Трамп

