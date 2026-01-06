У Трампа з'явилися три аргументи для Путіна щодо операції з Україною, - Яковина

Ситуація у Венесуелі матиме чималий вплив на відносини США та Росії

Операція США у Венесуелі із захопленням Ніколаса Мадуро та його дружини дає президенту Дональду Трампу щонайменше три важелі впливу на очільника Росії Володимира Путіна. Наскільки сильно цей хід вплине на наближення миру в Україну важко спрогнозувати, але зміни точно будуть.

Таку думку висловив журналіст-міжнародник та політичний оглядач Іван Яковина на своєму YouTube-каналі. За його словами, Путін наразі потрапив у вразливе становище з США, що не мине безрезультатно.

Що треба знати:

США можуть запропонувати Москві віддати Мадуро, але в обмін на щось, навіть поступки у мирному плані

Путін втрачає свій головний козир у переговорах з Білим домом — нафту

Вже зараз можна побачити, як змінюються відносини Вашингтона та Москви

На думку Яковина, у руках Трампа з'явився досить гарний інструмент, який може допомоги наблизити мир в Україну чи обмінятись чимось. Адже, перш за все, слід розуміти, що Путін має певну слабкість до інших диктаторів, він зазвичай намагається їх врятувати. Журналіст припускає, що таким чином він хоче підготувати себе до майбутнього, коли вже його треба буде рятувати.

Тому тут Трамп може сказати Путіну, що готовий обміняти Мадуро та його дружину на перемир'я, звільнення ЗАЕС чи якісь інші поступки. В цьому разі голова Кремля опинитись в складній ситуації, адже буде вимушений або погодитись, або ні. За другого варіанту, Трамп не зупиниться.

"І ось тоді Трамп вже може відповісти: "Ну добре, тоді в цьому випадку ми не заважатимемо новій владі Венесуели постачати в Україну ту зброю, яку ви з Медведєвим (голова Радбезу Росії — ред.) подарували Мадуро та Чавесу (президент Венесуели 1999-2013 — ред.)". А плюс ще всю продукцію цього іранського заводу з виробництва шахедів венесуельці теж зможуть відправляти в Україну, а потім уже ці шахеди летітимуть вам на голову", — каже Яковина.

Тобто в такому разі Путін матиме не такий вже й райдужний для нього вибір. Адже в контексті зброї йдеться про тисячі далекобійних дронів і не тільки, які дійсно можуть сильно нашкодити Росії.

"Грандіозний успіх американської операції у Венесуелі та план відновлення цієї країни дають Трампу в руки ще один дуже серйозний козир на переговорах із Росією. Цей козир називається нафтою", — додає журналіст.

Він пояснює, що наразі США отримали найбажаніше на ринку — найбільший нафтовий резерв у світі, який належить Венесуелі. Тому Трампу буде простіше говорити з Путіним, який не забував нагадувати Білому дому про свою нафтову перевагу. З таким ресурсом США вже не будуть такі обережні з Росією.

"У Трампа зараз з'явилося відразу кілька найсерйозніших потужних важелів тиску на Кремль. І як тільки це сталося, ми одразу побачили дуже велику зміну в тональності розмов, які американці ведуть із росіянами, зокрема й з українського питання. Після арешту Мадуро американці, знаєте, почали просто відкрито хамити Путіну та його людям", — резюмував Яковина.

