"Я задоволений": Кулеба розкрив деталі важливої розмови із Зеленським (відео)

За чутками, ексглава МЗС може повернутися до кіл влади, хоча офіційних підтверджень цьому поки що немає

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч із президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася у понеділок, 5 січня.

За інформацією ЗМІ, ексглава МЗС може очолити Службу зовнішньої розвідки. Є й інші варіанти – посада радника чи представника президента. Однак не слід забувати, що видання посилається на анонімне джерело.

За словами дипломата, він задоволений цією розмовою. Кулеба зазначив, що вони з главою держави сфокусовані на тих самих речах.

"По-перше, це об’єднання всіх здорових українських сил заради єдності — це абсолютно і стовідсотково необхідне", — сказав він.

Кулеба також зазначив, що "побачив людину, яка перебуває в процесі трансформації, у пошуку змін, необхідних для того, щоб зробити країну сильнішою".

"Ця людина реально сфокусована на перемозі України у війні, на тому, щоб у нас все було добре", – додав колишній глава зовнішньополітичного відомства.

Він заявив, що "задоволений тим, кого побачив", а також висловив віру та надію на те, що все вдасться. Адже успіх президента – це наш спільний успіх.

Своєю чергою, про бесіду з Кулебою поінформував і сам глава держави. За словами Зеленського, вони обговорювали ситуацію навколо України як політичну, так і інформаційну.

Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба. Фото: Telegram Zelenskiy/Official

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі було представлено і щоб це було досить сильно. Радий, що Дмитро – у команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", – написав гарант Конституції.

Раніше ми писали, що Зеленський розпочав значні зміни в управлінні: Кирило Буданов залишив посаду начальника ГУР та очолив офіс президента, його замінив Олег Іващенко. Також Зеленський обрав нового міністра оборони – ним може стати Михайло Федоров, який очолює міністерство цифрової трансформації України та перший віцепрем'єр-міністр.