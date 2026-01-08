Відкрила бізнес і живе під охороною: де ховається Людмила Януковича і що про неї відомо (фото)

Людмила Янукович давно не потрапляє до об’єктивів камер

Колишня перша леді України Людмила Янукович, яка свого часу стала об’єктом глузувань, після 2014 року пішла в тінь. Очевидно, вона продовжує жити в анексованому Криму, де відкрила таємний бізнес.

Що відомо:

Людмила Янукович прожила у шлюбі з експрезидентом близько 45 років, потім вони розлучилися

Після втечі Януковича колишня перша леді України зникла з радарів і оселилася в анексованому Криму

Людмила Януковича веде таємний бізнес та живе під охороною, уникаючи публіки

Куди зникла Людмила Янукович і що про неї відомо

Після втечі Віктора Януковича та анексії Криму його колишня дружина Людмила фактично зникла з публічного поля. За даними українських та російських ЗМІ, колишня перша леді влаштувалася на півострові й веде закритий спосіб життя далеко від уваги преси.

Віктор та Людмила Янукович були у шлюбі майже 45 років

Відомо, що Людмила Янукович проживає в елітному особняку у курортному селищі Відрадне неподалік Ялти. В оточенні експрезидента цю резиденцію називали "чайним будиночком", хоча по суті йдеться про розкішну віллу з власним пляжем.

Людмила Янукович живе в анексованому Криму

На території розташовані будинки для охорони та персоналу, спа зона, басейн, парк з кипарисами та ялинами, а також зона відпочинку з барбекю. При цьому формально нерухомість записана не на Януковича, а на компанію, пов’язану з колишнім міністром оборони України Павлом Лебедєвим, який підтримував близькі стосунки із родиною експрезидента.

Людмила Янукович живе під охороною

На початку 2022 року у мережі з’явилися чутки про смерть Людмили Янукович. Їх поширив політтехнолог та блогер Володимир Петров. Він стверджував, що причиною нібито став інсульт, а трагедія, за його словами, збіглася з вакцинацією російським препаратом "Супутник V".

Офіційно інсульт, але за чотири дні до крововиливу вона одержала другу дозу "Супутник V". Інформація від лікаря швидкої, який приїжджав на виклик та транспортував її до лікарні писав Володимир Петров

Проте вже наступного дня представники Віктора Януковича виступили з офіційним спростуванням. Юристи назвали ці заяви "чорним піаром".

Людмила Янукович виповнилося 76 років

У жовтні 2025 року Людмилі Янукович виповнилося 76 років, і за даними ЗМІ, на життя вона заробляє таємним бізнесом. Через ланцюжок посередників він пов’язаний із мережею елітних продуктових супермаркетів "Меркурій", відкритих у Севастополі.

Екс-дружина Януковича відкрила у Криму бізнес

Востаннє камери "підловили" експершу леді України у 2019 році на Братському військово-меморіальному цвинтарі у Севастополі, де поховано її молодшого сина.

Людмила Янукович (друга ліворуч) у Севастополі, 2019 рік. Фото: Крим.Реалії

Візит Людмили Янукович на цвинтарі проходив за умов суворої безпеки: перед її появою територію зайняли охоронці та обмежили до нього доступ сторонніх.

При цьому окупаційна влада Криму намагається не афішувати її присутність на півострові. Людмилу Янукович не залучають до публічних заходів та не використовують у пропагандистських кампаніях, пов’язаних з ідеологією так званого "руського міра".

