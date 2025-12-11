Сиділа вдома, поки Азаров реалізовувався: що відомо про дружину перм'єра часів Януковича

Поки політик будував "успішну" кар'єру, а його обраниця була домогосподаркою

Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр України, багаторічний соратник Віктора Януковича. Якщо його політична діяльність завжди була на видноті, то особисте життя залишалося майже у таємниці. Дружина колаборанта рідко з’являлася на публіці і виходила з тіні чоловіка.

Що варто знати

Микола Азаров перебуває у шлюбі вже 58 років

Проросійський політик рідко показував обраницю, вона займалася хатніми справами у їхньому будинку в Конча-Заспі

Пара має єдиного сина Олексія

Що відомо про дружину Миколи Азарова Людмилу відомо вкрай мало. За весь час політичної кар’єри чоловіка вона з’являлася на публічних заходах була буквально кілька разів.

Микола Азаров з дружиною Людмилою

Їхнє знайомство було незвичайним — під час пожежі. Тоді Миколі та Людмилі було по 20 років.

"Був спекотний літній день, ми поспішали на пляж із подружками. І раптом почули вибухи, а згодом побачили, що палає будівля. А поруч стояв Микола. Ми розговорилися. Бесіда була така захоплююча, що він забув про пожежу. Того дня було призначене перше побачення", — розповідала Людмила

Микола Азаров та його дружина Людмила

Після цього молоді люди одразу домовилися про перше побачення. Зараз вони разом вже понад пів століття. Весілля відбулося ще у 1967 році, коли вони були студентами. У подружжя є єдиний син — Олексій Азаров, який згодом став політиком і бізнесменом.

Микола Азараз та Людмила Азарова. Фото: TabloID

В той час як Азаров будував кар’єру, Людмила займалася побутовими справами. Вона де займалася господарством і садівництвом. В той час вони мешкали на державній дачі в Конча-Заспі.

