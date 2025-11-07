Змінила прізвище і помітно постаріла: як змінилася коханка втікача Януковича (фото)

Коханка Януковича відкрила бізнес у Сочі

У розпал Революції Гідності експрезидент України Віктор Янукович втік із країни разом зі своєю коханкою Любов’ю Полежай та падчеркою Марією. У Росії жінка швидко облаштувалася, змінила прізвище та зайнялася розвитком бізнесу.

Що відомо:

Віктор Янукович разом із Любов’ю Полежай та її дочкою жили у Межигір’ї, а потім разом втекли до Росії

Любов Полежай змінила прізвище та стала власницею магазину, а також сільськогосподарських угідь у Сочі

Любов Полежай — що про неї відомо

Ім’я Любові Полежай стало широко відоме публіці після 2014 року, коли з’ясувалося, що саме з нею та її дочкою експрезидент Віктор Янукович втік з країни.

Любов Полежай

Коханка колишнього глави держави пройшла шлях від роботи офіціанткою до посади у держструктурах та власного бізнесу у Росії. Після переїзду з Донецької області до Києва Полежай працювала офіціанткою у комплексі "Зоряний", де знаходився штаб "Партії регіонів". Саме там, за даними ЗМІ, і почалися їхні стосунки.

Любов Полежай працювала помічницею нардепа

Згодом Полежай отримала посаду головного спеціаліста Управління адміністративних будівель Кабінету Міністрів. А в грудні 2007 року, за прем'єра Юлії Тимошенко, стала помічницею народного депутата Юлії Льовочкіної. Вона входила у штат, отримувала зарплату та премії з бюджету, проте до виконання обов’язків не приступала.

Після перемоги Януковича на виборах Полежай облаштувалася з ним та дочкою у Межигір’ї, де знайшли її особисті речі та фотографії. У Києві жінка мала власний спа-салон.

Любов Полежай жила з Януковичем у Межигір’ї

Під час Революції Гідності пара втікла до Росії. За однією версією, Янукович придбав для них будинок у Сочі, за іншою вони оселилися в елітній Барвісі. Пізніше Полежай, як повідомляють ЗМІ, змінила прізвище на Садикову та зайнялася бізнесом: у Сочі вона володіє фермерським магазином "ЩедроДар", а також сільськогосподарським та мисливським господарством з пасіками, садами та озерами.

Любов Полежай розпочала бізнес у Росії

У 2022-2024 роках проти Полежай у Росії почали подавати позови за борги з оренди землі на суми 131 та 177 тисяч рублів (1700-2300 доларів). Один із процесів вона програла, інший був відкликаний.

У мережі нещодавно з’явилася фотографія нібито за 2025 рік, на якій Любов Полежай позує разом із дочкою Марією. Судячи зі знімка, жінка помітно постаріла, їй зараз 50 років.

Як зараз виглядає коханка Януковича Любов Полежай

