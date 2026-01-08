Открыла бизнес и живет под охраной: где скрывается Людмила Януковича и что о ней известно (фото)

Людмила Янукович давно не попадает в объективы камер

Бывшая первая леди Украины Людмила Янукович, в свое время ставшая объектом насмешек, после 2014 года ушла в тень. По всей видимости, она продолжает жить в аннексированном Крыму, где открыла тайный бизнес.

Что известно:

Людмила Янукович прожила в браке с экс-президентом около 45 лет, затем они развелись

После бегства Януковича бывшая первая леди Украины пропала с радаров и поселилась в аннексированном Крыму

Людмила Януковича ведет тайный бизнес и живет под охраной, избегая публики

Куда пропала Людмила Янукович и что о ней известно

После бегства Виктора Януковича и аннексии Крыма его бывшая супруга Людмила фактически исчезла из публичного поля. По данным украинских и российских СМИ, бывшая первая леди обосновалась на полуострове и ведет закрытый образ жизни вдали от внимания прессы.

Виктор и Людмила Янукович были в браке почти 45 лет

Известно, что Людмила Янукович проживает в элитном особняке в курортном поселке Отрадное неподалеку от Ялты. В окружении экс президента эту резиденцию называли "чайным домиком", хотя по сути речь идет о роскошной вилле с собственным пляжем.

Людмила Янукович живет в аннексированном Крыму

На территории расположены дома для охраны и персонала, спа зона, бассейн, парк с кипарисами и елями, а также зона отдыха с барбекю. При этом формально недвижимость записана не на Янукович, а на компанию, связанную с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым, который поддерживал близкие отношения с семьей экс-президента.

Людмила Янукович живет под охраной

В начале 2022 года в сети появились слухи о смерти Людмилы Янукович. Их распространил политтехнолог и блогер Владимир Петров. Он утверждал, что причиной якобы стал инсульт, а трагедия, по его словам, совпала по времени с вакцинацией российским препаратом "Спутник V".

Официально инсульт, но за четыре дня до кровоизлияния она получила вторую дозу "Спутник V". Информация от врача скорой, который приезжал на вызов и транспортировал ее в больницу писал Владимир Петров

Однако уже на следующий день представители Виктора Януковича выступили с официальным опровержением. Юристы назвали эти заявления "черным пиаром".

Людмила Янукович исполнилось 76 лет

В октябре 2025 года Людмиле Янукович исполнилось 76 лет, и, по данным СМИ, на жизнь она зарабатывает тайным бизнесом. Через цепочку посредников она связана с сетью элитных продуктовых супермаркетов "Меркурий", открытых в Севастополе.

Экс-жена Януковича открыла в Крыму бизнес

В последний раз камеры "подловили" экс-первую леди Украины в 2019 году на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе, где похоронен ее младший сын.

Людмила Янукович (вторая слева) в Севастополе, 2019 год. Фото: Крым.Реалии

Визит Людмилы Янукович на кладбище проходил в условиях строгой безопасности: перед ее появлением территорию заняли охранники и ограничили к нему доступ посторонних.

При этом оккупационная власть Крыма старается не афишировать ее присутствие на полуострове. Людмилу Янукович не привлекают к публичным мероприятиям и не используют в пропагандистских кампаниях, связанных с идеологией так называемого "русского мира".

