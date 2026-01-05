Гострий на язик та понад 30 років в політиці. Що відомо про нового першого заступника Буданова (фото, відео)

Він володіє чотирма мовами та не раз був послом України за кордоном

У понеділок, 5 січня, Сергій Кислиця офіційно отримав посаду першого заступника керівника Офісу президента. До цього він був першим заступником міністра закордонних справ України.

Що треба знати:

Кислиця з лютого 2020 по лютий 2025 був постійним представником України при ООН

Він неодноразово дивував мережу та партнерів заявами на засіданнях

Посаду заступника міністра закордонних справ Кислиця отримав у лютому 2025 року

"Телеграф" розповість, що відомо про нового першого заступника керівника ОП, а також покаже кілька його гучних заяв з засідання ООН. Зауважимо, що нещодавно президент Володимир Зеленський призначив головою Офісу Кирила Буданова.

Що відомо про Сергія Кислицю

Народився 15 серпня 1969 року у Києві. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Володіє українською, англійською, іспанською та французькою мовами.

Політичну кар'єру почав вже у 1992, коли став стажером відділу НБСЄ та європейського регіонального співробітництва МЗС України. Також обіймав посади радника з політичних питань посольства України в США (2001-2003).

Сергій Кислиця. Фото: Суспільне

Вперше заступником міністра закордонних справ України став у березні 2014. У лютому 2020 Кислицю призначили послом та постійним представником України при ООН. З жовтня 2021 по грудень 2024 був послом України в Республіці Тринідад і Тобаго, з листопада 2022 по грудень 2024 – послом в співдружності Багамських Островів (за сумісництвом).

З лютого 2025 – перший заступник міністра закордонних справ України. З січня 2026 — перший заступник керівника ОП.

Гучні заяви Кислиці про війну та на засіданнях ООН

У листопаді 2022 після російської атаки Кислиця опублікував допис в мережі Х. На виступ представника РФ Васілія Нєбєнзі відреагував так: "Слухати посланця Путіна в РБ ООН, як сьогодні, є одним із моїх найжахливіших обов’язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі назавжди, сьогоднішня терористична атака на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння".

Допис Кислиці про удар Росії у 2022. Фото: скриншот з Х

Заяви Кислиці:

Росія вбиває українців, бо просто хоче стерти українську державність і українську націю з лиця землі. Чи правильно називати таке бажання "українською кризою" в межах ООН, — 8 червня 2024.

Спеціально для російського джентльмена, який настільки у захваті від Льюїса Керролла, маю іншу цитату: "Не хочу бути серед безумців", — сказала Аліса. "О, цьому ніяк не зарадиш", — сказав Кіт". Це мої відчуття, коли вас слухаю, — Кислиця про виступ постпреда Росії при ООН Дмитра Полянського, 2019 рік.

Якщо він (Путін — ред.) хоче вчинити самогубство, не потрібно використовувати ядерний арсенал. Він повинен наслідувати приклад того чоловіка в берлінському бункері у травні 1945 (Адольфа Гітлера — ред.).

Лавровці зажадали скликання Радбезу ООН – поскиглити про те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, "винахідники-зрадники", які уже на нарах. Хоча судячи з успіхів лавровців, там уже мали бути вони самі, — з допису Кислиці, 2023.

Для тих, хто, можливо, забув ультиматуми, висунуті Росією перед вторгненням, дозвольте мені нагадати вам їхню головну вимогу: "НАТО має повернутися до своїх кордонів 1997 року", — Кислиця про вимоги Росії, січень 2025.

