По 10 годин без світла. Які графіки відключень діють у Черкаській області 22 грудня
-
-
Протягом доби застосовуються відключення для кількох черг одночасно
В Україні тривалий час застосовують графіки погодинних відключень для усіх областей. Не виключенням стала й Черкаська область, де подекуди електрики немає по 7 і більше годин.
Що треба знати:
- Погодинні відключення запроваджено через регулярні удари Росії по енергетиці
- Кожна нова атака негативно впливає на графіки
- Під час аварійних чи екстрених відключень погодинні графіки не діють
Коли не буде світла в Черкаській області 22 грудня
У понеділок, 22 грудня, на Черкащині діють погодинні графіки відключень для побутових та промислових споживачів. За даними "Укренерго", застосовується кілька черг одночасно.
Черкаська область:
Як дізнатися свою групу відключення світла
На сайті Черкасиобленерго є можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс. Як користуватися:
- Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Черкасиобленерго.
- Крок 2. Прогорніть сторінку нижче та знайдіть пункт "Відключення світла".
- Крок 3. Натисніть розділ "Перелік відключень".
- Крок 4. У відповідних рядках ниже введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.
- Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.
