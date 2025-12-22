Рус

По 10 годин без світла. Які графіки відключень діють у Черкаській області 22 грудня

Тетяна Крутякова
Відключення світла. Фото Колаж "Телеграфу"

Протягом доби застосовуються відключення для кількох черг одночасно

В Україні тривалий час застосовують графіки погодинних відключень для усіх областей. Не виключенням стала й Черкаська область, де подекуди електрики немає по 7 і більше годин.

Що треба знати:

  • Погодинні відключення запроваджено через регулярні удари Росії по енергетиці
  • Кожна нова атака негативно впливає на графіки
  • Під час аварійних чи екстрених відключень погодинні графіки не діють

Коли не буде світла в Черкаській області 22 грудня

У понеділок, 22 грудня, на Черкащині діють погодинні графіки відключень для побутових та промислових споживачів. За даними "Укренерго", застосовується кілька черг одночасно.

Черкаська область:

Графіки відключень світла в Черкаській області 22 грудня
Як дізнатися свою групу відключення світла

На сайті Черкасиобленерго є можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс. Як користуватися:

  • Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Черкасиобленерго.
  • Крок 2. Прогорніть сторінку нижче та знайдіть пункт "Відключення світла".
  • Крок 3. Натисніть розділ "Перелік відключень".
  • Крок 4. У відповідних рядках ниже введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.
  • Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде зі світлом, якщо в Україні вдарять морози до -10 градусів.

