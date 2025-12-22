По 10 годин без світла. Які графіки відключень діють у Черкаській області 22 грудня

Протягом доби застосовуються відключення для кількох черг одночасно

В Україні тривалий час застосовують графіки погодинних відключень для усіх областей. Не виключенням стала й Черкаська область, де подекуди електрики немає по 7 і більше годин.

Що треба знати:

Погодинні відключення запроваджено через регулярні удари Росії по енергетиці

Кожна нова атака негативно впливає на графіки

Під час аварійних чи екстрених відключень погодинні графіки не діють

Коли не буде світла в Черкаській області 22 грудня

У понеділок, 22 грудня, на Черкащині діють погодинні графіки відключень для побутових та промислових споживачів. За даними "Укренерго", застосовується кілька черг одночасно.

Черкаська область:

Графіки відключень світла в Черкаській області 22 грудня

Як дізнатися свою групу відключення світла

На сайті Черкасиобленерго є можливість переглядати графіки відключення світла через власний вебресурс. Як користуватися:

Крок 1. Зайдіть на офіційний вебсайт Черкасиобленерго.

Зайдіть на офіційний вебсайт Черкасиобленерго. Крок 2. Прогорніть сторінку нижче та знайдіть пункт "Відключення світла".

Прогорніть сторінку нижче та знайдіть пункт "Відключення світла". Крок 3. Натисніть розділ "Перелік відключень".

Натисніть розділ "Перелік відключень". Крок 4. У відповідних рядках ниже введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.

У відповідних рядках ниже введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає. Крок 5. Перегляд персонального графіка на екрані.

