Рус

Менше сил — більше врожаю: секрети теплиць, про які не знають новачки

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які бувають теплиці та навіщо їх ставлять
Які бувають теплиці та навіщо їх ставлять. Фото Колаж "Телеграфу"

Хочете поставити теплицю, але не знаєте, як це зробити і скільки коштуватиме ця витівка? Що можна вирощувати у закритому ґрунті, чим обробляти? Для новачків-городників буде вкрай важливо дізнатися про думку досвідченіших, хто вже обпікся на численних помилках.

Рання весна — саме час, щоб підготуватися до сезону та поставити теплицю. Адже навіть найменша неопалювана "плівка" забезпечить вашу родину найнеобхіднішим набором продуктів, причому від травня до листопада.

Важливо: мінімальні оптимальні розміри теплиці — ширина 4 метри, висота 2.4 метри та у довжину, на скільки вистачить фінансових можливостей.

Які теплиці можуть бути?

Купити можна різні, в основному це металевий каркас різної площі, що накривається простою плівкою різної товщини, армованою плівкою або полікарбонатом. А можна зробити своїми руками із підручних засобів. Для цього стануть у нагоді і старі віконні рами, і різний метал, дерев’яні рейки та бруси.

Зверніть увагу: теплиця має бути на сонці, а значить заздалегідь забезпечте, щоб на неї не падала тінь від будівель або великих дерев.

Теплиця — дивовижна помічниця, в якій працює кожен сантиметр землі. Причому в ній ви отримаєте врожай раніше, ніж у відкритому грунті, і збиратимете смачні та корисні овочі до пізньої осені, поки не грянуть морози.

Що можна виростити у теплиці?

Томати, огірки, перець, салати, кріп, сельдерей кореневий, дині, рання картопля, редис і цибуля, і буряки, і багато іншого. У порівнянні з вулицею теплиця дає більше врожаю та якіснішого, а отже можна менше садити за кількістю, менше витрачати сил, а отримувати більше.

Хитрість: редиска та салати займають мало місця і люблять прохолоду, їх найчастіше тикають по самому периметру теплиці.

Теплиця — цілий світ, де можна робити багато цікавого)))

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про лайфхак, як організувати виноградник, щоб він краще плодоносив, і на це було потрібно менше зусиль.

Теги:
#Сад #Город #Теплиця