Менше сил — більше врожаю: секрети теплиць, про які не знають новачки

Хочете поставити теплицю, але не знаєте, як це зробити і скільки коштуватиме ця витівка? Що можна вирощувати у закритому ґрунті, чим обробляти? Для новачків-городників буде вкрай важливо дізнатися про думку досвідченіших, хто вже обпікся на численних помилках.

Рання весна — саме час, щоб підготуватися до сезону та поставити теплицю. Адже навіть найменша неопалювана "плівка" забезпечить вашу родину найнеобхіднішим набором продуктів, причому від травня до листопада.

Важливо: мінімальні оптимальні розміри теплиці — ширина 4 метри, висота 2.4 метри та у довжину, на скільки вистачить фінансових можливостей.

Які теплиці можуть бути?

Купити можна різні, в основному це металевий каркас різної площі, що накривається простою плівкою різної товщини, армованою плівкою або полікарбонатом. А можна зробити своїми руками із підручних засобів. Для цього стануть у нагоді і старі віконні рами, і різний метал, дерев’яні рейки та бруси.

Зверніть увагу: теплиця має бути на сонці , а значить заздалегідь забезпечте, щоб на неї не падала тінь від будівель або великих дерев.

Теплиця — дивовижна помічниця, в якій працює кожен сантиметр землі. Причому в ній ви отримаєте врожай раніше, ніж у відкритому грунті , і збиратимете смачні та корисні овочі до пізньої осені, поки не грянуть морози.

Що можна виростити у теплиці?

Томати, огірки, перець, салати, кріп, сельдерей кореневий, дині, рання картопля, редис і цибуля, і буряки, і багато іншого. У порівнянні з вулицею теплиця дає більше врожаю та якіснішого, а отже можна менше садити за кількістю, менше витрачати сил, а отримувати більше.

Хитрість: редиска та салати займають мало місця і люблять прохолоду, їх найчастіше тикають по самому периметру теплиці.

Теплиця — цілий світ, де можна робити багато цікавого)))

