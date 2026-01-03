Мадуро - венесуельський Янукович? Чому його так називають та які стосунки має з Путіним

У 2019 у Венесуелі був свій "Майдан", але Мадуро залишився при владі

Обстріл Венесуели та захоплення Білим домом лідера країни Ніколаса Мадуро викликає багато питань. Однак не всі українці знають, що владу Мадуро порівнюють з часами президентства Віктора Януковича в Україні. Ба більше, у Венесуелі навіть був свій "Майдан" з "Беркутом".

"Телеграф" розповість, чому Мадуро називають венесуельським Януковичем та які зв'язки він має з Росією. Зауважимо, що президент США Дональд Трамп, який підтвердив операцію у Венесуелі, повідомив про захоплення Мадуро та його дружини.

Мадуро — венесуельський Янукович?

Після приходу до влади Мадуро, Венесуела, країна Південної Америки, почала переживати ненайкращі часи в історії. Адже ще попередній президент доклав до цього зусиль, а чинний лідер "продовжив справу". Окрім звинувачень у фальсифікації результатів виборів, Мадуро критикували за політичну діяльність, корупцію та кумівство.

Ніколас Мадуро. Фото Getty Images

Після приходу до влади він назначив на ключові посади міністрів, радників своїх друзів чи родичів. Таким чином економіка країни, яка і так була у стані кризи, стрімко почала падати. Навіть те, що Венесуела має одні з найбільших родовищ нафти у світі не допомогло країні. Лише за кілька років президентства Мадуро злочинність у Венесуелі злетіла до неба, а місцева валюта – болівар – встановила світовий рекорд за темпами знецінення.

До слова, опозицію Мадуро пригнічував, майже як Янукович, у нього були свої "титушки" — "колективос". Однак терпець у народу урвався і він вийшов на протести, які в Україні називали венесуельським "Майданом".

Венесуельський "Майдан". Чим закінчились протести

Під проводом опозиції на вулиці країни у 2019 році вийшли люди. Вони мали дві вимоги: відпустити політв'язнів та провести дострокові вибори президента. Ці протести охопили великі міста Венесуели, навіть у Пуерто-Ордас – місцевий аналог Донецька, де майже всі традиційно підтримували Мадуро.

Протести у Венесуелі у 2019. Фото: скриншот з відео

Однак влада на чолі з Мадуро не збиралась здаватись, тому розганяла людей майже як в Києві у 2014 році. Силовики країни лише за перший тиждень вбили понад 35 осіб.

В результати протестувальники не досягли свого, їх поступово розігнали з вулиць. На той момент влада Мадуро контролювала армію країни, поліцію та силовиків.

Мадуро друг Путіна? Як Росія підтримує Венесуелу

Схожості Мадуро до Януковича додає те, що він має досить близькі відносини з Росією. Коли у Венесуелі почалися масові акції протесту, у Москві поквапилися звинуватити США у допомозі спроби перевороту в країні. Протягом тривалого часу Москва інвестувала кошти в країну, лише у 2019 сума кредиту Каракасу сягнула 17 млрд доларів.

Путін та Мадуро. Фото: росЗМІ

Ба більше, у 2012 році російські військові передали венесуельським колегам 92 модернізованих танки Т-72. Через рік поставили 123 БМП-3Б. У 2010 році у Венесуелі почав роботу завод з виробництва автоматів Калашнікова, побудований росіянами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому США могли атакувати Венесуелу та що не так з їхніми відносинами.