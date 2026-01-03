Мадуро – венесуэльский Янукович? Почему его так называют и какие отношения с Путиным

В 2019 в Венесуэле был свой "Майдан", но Мадуро остался у власти

Обстрел Венесуэлы и захват Белым домом лидера страны Николаса Мадуро вызывает множество вопросов. Однако не все украинцы знают, что власть Мадуро сравнивают с временами президентства Виктора Януковича в Украине. Более того, в Венесуэле даже был свой "Майдан" с "Беркутом".

"Телеграф" расскажет, почему Мадуро называют венесуэльским Януковичем и какие связи он имеет с Россией. Отметим, что президент США Дональд Трамп, подтвердивший операцию в Венесуэле, сообщил о захвате Мадуро и его супруги.

Мадуро – венесуэльский Янукович?

После прихода к власти Мадуро, Венесуэла, страна Южной Америки, начала переживать не самые лучшие времена в истории. Ведь еще предыдущий президент приложил к этому усилия, а действующий лидер "продолжил дело". Кроме обвинений в фальсификации результатов выборов, Мадуро критиковали за политическую деятельность, коррупцию и кумовство.

Николас Мадуро. Фото Getty Images

После прихода к власти он назначил на ключевые должности министров, советников своих друзей или родственников. Таким образом, экономика страны, которая и так была в состоянии кризиса, стремительно начала падать. Даже то, что Венесуэла имеет одно из крупнейших месторождений нефти в мире, не помогло стране. За несколько лет президентства Мадуро преступность в Венесуэле взлетела до небес, а местная валюта – боливар – установила мировой рекорд по темпам обесценения.

К слову, оппозицию Мадуро угнетал, почти как Янукович, у него были свои "титушки" — "коллективос". Однако терпение у народа лопнуло и он вышел на протесты, которые в Украине называли венесуэльским "Майданом".

Венесуэльский "Майдан". Чем закончились протесты

Под руководством оппозиции на улицы страны в 2019 году вышли люди. У них было два требования: отпустить политзаключенных и провести досрочные выборы президента. Эти протесты охватили крупные города Венесуэлы даже в Пуэрто-Ордас – местный аналог Донецка, где почти все традиционно поддерживали Мадуро.

Протесты в Венесуэле в 2019. Фото: скриншот с видео

Однако власть во главе с Мадуро не собиралась сдаваться, поэтому людей разгоняли почти как в Киеве в 2014 году. Силовики страны только за первую неделю убили более 35 человек.

В результаты протестующие не добились своего, их постепенно разогнали с улиц. На тот момент власть Мадуро контролировала армию страны, полицию и силовиков.

Мадуро друг Путина? Как Россия поддерживает Венесуэлу

Сходство Мадуро с Януковичем добавляет то, что у него довольно близкие отношения с Россией. Когда в Венесуэле начались массовые акции протеста, в Москве поспешили обвинить США в попытке переворота в стране. В течение длительного времени Москва инвестировала средства в страну, только в 2019 году сумма кредита Каракасу достигла 17 млрд долларов.

Путин и Мадуро. Фото: росСМИ

Более того, в 2012 году российские военные передали венесуэльским коллегам 92 модернизированных танка Т-72. Через год поставили 123 БМП-3Б. В 2010 году в Венесуэле начал работу завод по производству автоматов Калашникова, построенный россиянами.

