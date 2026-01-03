У Трампа урвався терпець? Чому США атакували Венесуелу

Білий дім називає владу країни нелегітимною і не тільки

Вибуху у Венесуелі та військова авіація США над країною цілком можуть свідчити про початок нової війни у світі або принаймні про загострення відносин між країнами. Чимало людей не розуміють, чому Білий дім міг атакувати країну, хоча відносини між державами досить напружені вже тривалий час.

Що треба знати:

У Венесуелі вночі 3 грудня пролунало щонайменше 7 вибухів

Мадуро звинувачує США у початку "військової операції"

Відносини між країнами напружені вже майже 20 років

"Телеграф" розповість, які претензії висувають США та президент Дональд Трамп Венесуелі. Зауважимо, що голова Білого дому вже офіційно прокоментував вибухи у країні.

Дим від вибухів над Каракасом. Фото ClashReport

Що не так у відносинах Венесуели та США

Після обрання президентом США Дональда Трампа відносини між країнами значно загострились. На це є кілька причин, однак фактично цьому конфлікту не один і не два роки, а приблизно двадцять.

Що не подобається Трампу:

Порушення демократії та виборчого процесу — Білий дім переконаний, що останні вибори у Венесуелі були сфальсифіковані та недемократичні. А обраний голова держави Ніколас Мадуро нібито порушив свободу вибору народу. Вашингтон вже наклав деякі санкції проти чиновників Венесуели.

— Білий дім переконаний, що останні вибори у Венесуелі були сфальсифіковані та недемократичні. А обраний голова держави Ніколас Мадуро нібито порушив свободу вибору народу. Вашингтон вже наклав деякі санкції проти чиновників Венесуели. Репресії з боку чинної влади — Мадуро звинувачують у придушені опозиції, арештах та залякуванні людей, а також жорстоких розгонах мирних процесів.

— Мадуро звинувачують у придушені опозиції, арештах та залякуванні людей, а також жорстоких розгонах мирних процесів. Високий рівень корупції та кумівство — США переконані, що у Венесуелі панує нечувана корупція, яка заганяє економіку країни в ще більшу кризу. Те саме стосується й управління нафтовою галуззю.

— США переконані, що у Венесуелі панує нечувана корупція, яка заганяє економіку країни в ще більшу кризу. Те саме стосується й управління нафтовою галуззю. Торгівля наркотиками та загроза нацбезпеки США — Трамп неодноразово звинувачував Венесуелу та Мадуро у торгівлі наркотиками. На думку Білого дому, країна не те, що не присікає наркотичний бізнес, а навпаки — підпільно сприяє його розвитку.

— Трамп неодноразово звинувачував Венесуелу та Мадуро у торгівлі наркотиками. На думку Білого дому, країна не те, що не присікає наркотичний бізнес, а навпаки — підпільно сприяє його розвитку. Відсутність співпраці з США — Трамп незадоволений рівнем комунікації між країнами та вважає обмежену співпрацю у сфері безпеки чи боротьби з наркотиками недостатньою.

Підсумовуючи вище викладене, можна дійти висновку, що адміністрація Білого дому має чималі претензії до Венесуели та її влади.

Чому між США та Венесуелою могла спалахнути війна

Зауважимо, що офіційно Білий дім не говорить про початок збройного конфлікту. Хоча Трамп вже підтвердив вибухи та захоплення Мадуро та його дружини.

Причини загострення ситуації:

Понад 20 років Венесуела має антиамериканський курс, на думку США. Це стосується партнерських відносин з Китаєм, Росією, Іраном та Кубою. Трамп наголошував, що Мадуро продовжує "боротьбу з імперіалізмом США".

Вашингтон не визнає легітимність Мадуро. Адже вважає, що вибори були сфальсифіковані, а його влада знищує демократію в країні. Водночас введені санкції проти деяких чиновників у Венесуелі називають втручання у внутрішні справи країни та вважають, що Трамп "бере забагато на себе".

Ніколас Мадуро. Фото Getty Images

Венесуела називає майже усі дії США спробою розв'язати нову війну. Йдеться не тільки про диверсії, операції, про які повідомляв Мадуро, а й про санкції тощо.

Венесуела має одні з найбільших запасів нафти у світі, тому чинна влада країни не раз казала, що США претендують на них.

Виходить, що загострення відносин країн — це не раптовий сплеск, а один з етапів затяжного конфлікту. Однак виключати можливості, що це може перерости у справжню війну, наразі не можна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп вже офіційно прокоментував вибухи у Венесуелі.