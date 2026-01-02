На новорічних фото та відео Трампа помітили дивну річ. Що не так з політиком

Цього року главі Штатів має виповнитися 80

Президент США Дональд Трамп заявив, що нехтує порадами лікарів, бо більше покладається на свою "хорошу генетику". Однак через його поважний вік проблеми зі здоров'ям стають все очевиднішими.

Що треба знати:

Літній Трамп регулярно заявляє, що він у чудовій формі

Проте він має загадкові синці на руках, набряклі ноги та інші ознаки віку

Також під час публічних заходів Трампу іноді складно тримати очі відкритими та чути співрозмовників

На новорічних фото та відео, можна побачити, що Трамп кульгає. Вийшовши з машини разом з першою леді Меланією Трамп, глава США помітно тягнув праву ногу. Зрозумівши, що на нього вже спрямовані камери, він виправив ходу. Виглядало так, ніби він змушений був триматися за дружину, щоб стояти рівно.

Дональд та Меланія Трамп

Трамп вживає значно більше аспірину, ніж рекомендовано

Як розповів Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal, він щодня приймає 325 мг аспірину – дозу, що суттєво перевищує стандартну профілактичну норму у 81 мг. Саме через це на його руках з’являються синці, які він маскує гримом. Лікарі радять йому знизити дозування аспірину, однак глава США відмовляється.

Я трохи забобонний… Кажуть, аспірин розріджує кров, а я не хочу, щоб через моє серце текла густа кров. Я хочу, щоб текла гарна, рідка кров. Це має сенс? — сказав Трамп

Також він розповів, що за порадою лікарів пробував носити компресійні шкарпетки через набрякання ніг. Втім він відмовився від них, бо йому не сподобалося.

Президент додав, що нерідко ігнорує рекомендації лікарів і скептично ставиться до загальноприйнятих медичних порад. Він впевнений, що має хорошу генетику та покладається саме на це.

Раніше "Телеграф" розповідав про ознаки нездоров'я у Трампа, на які звернули увагу ЗМІ. Може йтися про деменцію, венозні захворювання й не тільки.