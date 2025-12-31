Чому Росія рухне? Пекар назвав 6 скреп РФ, які вже тріщать

Основи кремлівської ідеології виявляються не такими вже й монолітними

Імперська ідентичність Росії може не витримати тиску сьогодення, не кажучи вже про майбутнє. Принципи, на яких побудований світогляд РФ вже мають явні ознаки ерозії.

Всупереч розповсюдженій думці, історичні аспекти не є одним зі "стовпів імперськості" Кремля. Про це в ефірі радіо NV розповів український громадський діяч Валерій Пекар.

"Імперії занепадають тому, що система більше не витримує. А система більше не витримує, коли тиск на її, я використаю, з вашого дозволу, російське слово "скрєпи", бо я не знаю, як воно перекладається українською. В нас такого нічого нема. Є імперські "скрєпи". От коли вони занепадають, тоді імперія розвалюється", — розказав Пекар.

Він підкреслив, що історія до російських "скрєп" не належить. Всього їх шість.

"Перша і головна "скрєпа" — це гроші. Перерозподіл грошей. Грошей стає в сьогоднішній Росії менше. Ну, ви можете самі провести паралелі з радянським режимом. Тоді так само була така сама проблема. Грошей стає менше. Це означає, що регіони, які ее спонсорують, регіони донори центрального бюджету, вони віддають більше, їм залишається менше. Регіони-реципієнти, ті, хто отримує, отримують менше", — вказав Пекар.

За його словами, це означає, що грошей не вистачає всім регіонам. Це не стосується Москви та Санкт-Петербурга.

"Там люди мають жити. Щоб війни не бачити і її наслідків не відчувати. Російське керівництво страшенно боїться, що Москва вийде на якісь протести. Проте, я думаю, що Москва на протести не вийде", — зазначив Пекар.

Наступна, друга "скрєпа" — це страх. Страх людей перед російськими силовиками.

"В останні роки Радянського Союзу цей страх, цього страху вже було трошки менше. І зараз от так само страх трошечки занепадає, тому що ми бачимо, що по всій Росії час від часу відбуваються якісь великі події. Так, поки що вони самі по собі нічого не вирішують. Поки що вони роз'єднані та не синхронізовані. А поки що немає одного великого такого руху, який би розвалив Росію на регіони. Але потрошечку це все наростає. А і ми бачимо то в Башкортостані, то на Алтаї, то в на Північному Кавказі, в Інгушетії, в Дагестані і так далі, ми бачимо постійно ті або інші джерела спротиву", — наголосив Пекар.

За його словами, третя "скрєпа" — це спільна ідея, спільна ідентичність і спільна картинка минулого.

"Її вже нема. Сьогодні, так само як і на початку 90-х, ідентичність починає повертатися, проявлятися в публічний простір. А ми прекрасно розуміємо, що величезна кількість людей насправді відчуває себе не тими, ким їх примусово записали під час перепису, а представниками своєї власної національності", — зазначив Пекар.

Четвертою "скрєпою", за його словами, є спільна ідеологія. Тобто, спільна картинка майбутнього, яка в росіян відсутня.

"В принципі, навіть наукова фантастика російська не пропонує ніякої картинки майбутнього. Ми ж звикли до того, що наукова фантастика — це щось про зорельоти, космос, планети, правда ж? А там все це про минуле, насправді. Тобто настільки немає майбутнього, що навіть цілий жанр літератури, який завжди спрямований у майбутнє, в них спрямований в минуле", — підкреслив Пекар.

Також він наголосив, що п'ята "скрєпа" — це можливість зробити кар'єру в імперському апараті. Вона особливо актуальна для посадовців з регіонів РФ.

"В Радянському Союзі був спеціальний механізм для цього. Якщо хтось старше покоління пам'ятає, що кожна союзна республіка обов'язково мала свого члена ЦК КПРС, політбюро ЦК КПРС, і він підтягнув свій клан і розсаджував своїх людей по місцях. І клани один на одного не нападали, вони підтримували один одного. Зараз таких можливостей у них немає", — наголосив Пекар.

Він додав, що ті окремі люди, які десь змогли зробити якусь кар'єру, по суті не представляють свої місцеві клани, тим більше — національні. Виявляється, що вони відірвані від власних коренів.

"І нарешті остання, шоста "скрєпа" — це імперська інерція. Вона руйнується якоюсь значною подією. Наприклад, у 1991 році спроба перевороту в Москві стала тою подією, що зруйнувала цю інерцію СРСР", — вказав Пекар.

