Почему Россия рухнет? Пекар назвал 6 скреп РФ, которые уже трещат

Основы кремлевской идеологии оказываются не такими уж монолитными

Имперская идентичность России может не выдержать давления настоящего, не говоря уже о будущем. Принципы, на которых построено мировоззрение РФ уже имеют явные признаки эрозии.

Вопреки распространенному мнению, исторические аспекты не являются одним из "столпов имперскости" Кремля. Об этом в эфире радио NV рассказал украинский общественный деятель Валерий Пекар.

"Империи приходят в упадок потому, что система больше не выдерживает. А система больше не выдерживает, когда давление на ее, я использую, с вашего позволения, русское слово "скрепы", потому что я не знаю, как оно переводится на украинский. У нас ничего такого нет. Есть имперские "скрепы". Вот когда они приходят в упадок, тогда империя разваливается", — рассказал Пекар.

Он подчеркнул, что история к российским "скрепам" не относится. Всего их шесть.

Валерий Пекар. Фото culturemeter.od.ua

"Первая и главная "скрепа" — это деньги. Перераспределение денег. Денег становится в сегодняшней России меньше. Ну, вы можете сами провести параллели с советским режимом. Тогда так же была такая же проблема. Денег становится меньше. Это означает, что регионы, ее спонсируемые, регионы доноры центрального бюджета, они отдают больше, им остается меньше. Регионы-реципиенты, те, которые получают средства, получают меньше", — указал Пекар.

По его словам, это означает, что денег не хватает всем регионам. Это не касается Москвы и Санкт-Петербурга.

"Там люди должны жить. Так, чтобы войны не видеть и ее последствий не ощущать. Российское руководство ужасно боится, что Москва выйдет на какие-то протесты. Однако я думаю, что Москва на протесты не выйдет", — отметил Пекар.

Следующая, вторая "скрепа" — это страх. Страх людей перед российскими силовиками.

"В последние годы Советского Союза, этого страха уже было немного меньше. И сейчас вот так же страх немножко пропадает, потому что мы видим, что по всей России время от времени происходят какие-то большие события. Да, пока они сами по себе ничего не решают. Пока что они разъединены и не синхронизированы. И пока нет одного большого такого движения, которое развалило бы Россию на регионы. Но понемножку это все нарастает. А и мы видим то в Башкортостане, то на Алтае, то на Северном Кавказе, в Ингушетии, в Дагестане и так далее, мы видим постоянно те или иные точки сопротивления", — подчеркнул Пекар.

По его словам, третья "скрепа" — это общая идея, общая идентичность и общая картинка прошлого.

"Ее уже нет. Сегодня, так же как и в начале 90-х, идентичность начинает возвращаться, проявляться в публичное пространство. А мы прекрасно понимаем, что огромное количество людей действительно чувствует себя не теми, кем их принудительно записали во время переписи, а представителями своей собственной национальности", — отметил Пекар.

Четвертой "скрепой", по его словам, является общая идеология. То есть, общая картинка будущего, которая у россиян отсутствует.

"В принципе, даже научная фантастика российская не предлагает никакой картинки будущего. Мы же привыкли к тому, что научная фантастика – это что-то о звездолетах, космосе, планетах, правда? А там все это о прошлом. То есть, настолько нет будущего, что даже целый жанр литературы, который всегда устремлен в будущее, у них устремлен в прошлое", — подчеркнул Пекар.

Валерий Пекар. Фото fb/valerii.pekar

Также он подчеркнул, что пятая "скрепа" — это возможность сделать карьеру в имперском аппарате. Она особенно актуальна для чиновников из регионов РФ.

"В Советском Союзе был специальный механизм для этого. Если старшее поколение помнит, что каждая союзная республика обязательно имела своего члена ЦК КПСС, политбюро ЦК КПСС, и он подтянул свой клан и рассаживал своих людей по местам. И кланы друг на друга не нападали, они поддерживали друг друга. Сейчас таких возможностей у них нет", — подчеркнул Пекар.

Он добавил, что те отдельные люди, которые где-то смогли сделать какую-нибудь карьеру, по сути не представляют свои местные кланы, тем более — национальные. Выходит так, что они оторваны от собственных корней.

"И наконец последняя, шестая "скрепа" — это имперская инерция. Она разрушается каким-то значительным событием. Например, в 1991 году попытка переворота в Москве стала тем событием, которое разрушило эту инерцию СССР", — отметил Пекар.

Валерий Пекар. Фото fb/valerii.pekar

