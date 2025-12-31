Чому Путін заявив, що хоче бачити Україну успішною? Політолог назвав єдині дві мети Кремля

Главу Кремля непокоять санкції та ще одне

Президент США Дональд Трамп, який перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським 28 грудня заявив, що глава Росії Володимир Путін нібито "хоче бачити Україну успішною". Ці брехливі заяви мають дві цілі.

Що треба знати:

Путін бреше Трампу, що нібито хоче бачити Україну успішною

Він намагається обдурити США та досягти своїх цілей

Жодного іншого сенсу у заявах глави Кремля немає

Про це "Телеграфу" розповів політолог Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту: Вибори як умова Кремля, референдум як пастка: що може передувати підписанню перемир’я

Він наголосив, що основні цілі Путіна — зняття санкцій і повернення у велику світову політику. Саме заради цього він наробив цих дивних заяв у розмові із Трампом.

Хоча ми можемо сказати, що за ці три роки Заходу не вдалося загнати Путіна в ізоляцію, тому що Путін подорожував світом і його не було арештовано під час візиту до Монголії. Здається, це було минулого року. От і все. Санкції і повернення у велику світову політику — це дві основні мети Володимира Путіна, — каже Єгор Брайлян

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський відповів на слова Путіна, нібито той хоче, щоб Україна була успішною. За словами президента, віри в ці слова — нуль.